Elicottero disperso sull’Appennino con sette persone a bordo, ricerche in corso: cosa è successo

Elicottero disperso sull’Appennino tosco-emiliano con sette persone a bordo: sono in corso le ricerche del velivolo e dei passeggeri.

Elicottero disperso sull’Appennino con sette persone a bordo: cosa è successo

Nel pomeriggio giovedì 9 giugno, un elicottero Augusto Koala della compagnia Avio Srl di Thiene si è volatilizzato mentre stava sorvolando l’Appennino tosco-emiliano. Il velivolo era decollato dal piccolo aeroporto di Capannori-Tassignano, in provincia di Lucca, intorno alle ore 10:00 di giovedì 9 ed era diretto a Treviso.

A bordo del mezzo, erano presenti sei stranieri ossia 4 imprenditori turchi e due libanesi. Il pilota, invece, è stato identificato come Corrado Levorin, un 33enne di Padova. Gli imprenditori erano in viaggio per visitare la Roto Cart, una società specializzata nella produzione di carta per usi domestici.

Per quanto riguarda la sparizione del velivolo, è stato riferito che i radar hanno registrato la presenza del mezzo poco prima di mezzogiorno mentre l’area in cui si trovava era dominata da violenti e furiosi temporali.

Al momento, non si è certo che l’elicottero si sia schiantato in quanto, come segnalato dal titolare della Roto Cart, Giuliano Gelain, non è stato segnalato nessun allarme. Il titolare, infatti, ha spiegato all’ANSA: “Sono convinto che non si sia schiantato. Altrimenti, secondo i tecnici, sarebbe partito un segnale di allarme, che noi non abbiamo ricevuto”.

Ricerche in corso: l’intervento di vigili del fuoco e Soccorso alpino

In seguito alla diffusione della notizia, sono state prontamente avviate le ricerche dell’elicottero disperso sull’Appennino tosco-emiliano. In prossimità del confine tra le città di Modena e di Lucca, infatti, si sono recati tre elicotteri e svariate squadre dei vigili del fuoco di Modena, Lucca e Pistoia e gli uomini del Soccorso Alpino.

Intorno alle 23:00 di giovedì 9 giugno, le ricerche sono state sospese per poi riprendere verso le ore 06:30 di venerdì 10 giugno.

L’elicottero Augusta Koala è un velivolo monomotore leggero che può trasportare un massimo di otto persone. Il mezzo è stato noleggiato dalla Elettric 80 di Viano, in provincia di Reggio Emilia, al fine di portare i suoi buyer alla Roto Cart di Castelmino di Resana, in provincia di Treviso.