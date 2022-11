Ema Stokholma a Ballando con le Stelle con Angelo Madonia: chi è la modella e conduttrice radiofonica? Età, altezza, madre, padre, vita privata e fidanzato

Chi è Ema Stokholma, la modella e conduttrice radiofonica che ha partecipato alla nuova edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, gareggiando in coppia con il maestro Angelo Madonia?

Ema Stokholma a Ballando con le Stelle con Angelo Madonia: età, altezza e carriera

Nata il 9 dicembre 1983 a Romans-sur-Isère, in Provenza, in Francia, Ema Stokholma è una modella, conduttrice radiofonica, pittrice e conduttrice televisiva francese con cittadinanza italiana. L’artista è alta 175 centimetri e pesa 63 chili mentre il suo vero nome è Morwenn Moguerou. È particolarmente nota per il suo lavoro in Rai Radio 2 che le ha consentito di seguire il Festival di Sanremo e l’Eurovisio Song Contest.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è cominciata come indossatrice per Dolce&Gabbana, Fendi, Valentino e Versace. Successivamente si è avvicinata alla musica diventando presto una delle più famose e apprezzate DJ sia in Italia che all’estero. Nel 2013, ha debuttato in tv conducendo l’aftershow degli MTV Italian Awards. Insieme all’amica Andrea Delogu, poi, ha partecipato ai programmi Jump! Stasera mi tuffo su Canale 5 e Aggratis! su Rai 2. È stata tra i concorrenti di Pechino Express nel 2017, vincendo l’edizione con la compagna d’avventura Valentina Pegorer.

Nel mese di giugno 2021, è uscito il suo primo singolo da cantante Ménage à trois mentre a luglio ha vinto il Premio Bancarella per la sua autobiografia intitolata Per il mio bene. Nel 2022, è tra i concorrenti di Ballando con le Stelle e gareggia in coppia con il maestro Angelo Madonia. Durante la quarta puntata del format, si è infortunata durante le prove riportando una frattura composta a una costola.

Chi è la modella e conduttrice radiofonica? Vita privata, madre, padre e fidanzato

Ema Stokholma ha avuto una vita privata estremamente travagliata, soprattutto per quanto riguarda la sua infanzia e la sua adolescenza. A raccontarlo è stata la diretta interessata nella sua autobiografia Per il mio bene edita nel 2020. La DJ è scresciuta tra la Francia meridionale e la Bretagna insieme alla madre e al fratello maggiore Gwendal. Negli anni, ha dovuto subire le continue vessazioni e violenze, sia fisiche che psicologiche, che la madre riversava su di lei e sul fratello.

All’età di 15 anni, è scappata di casa e ha raggiunto il padre a Roma – che aveva abbandonato la famiglia prima ancora della sua nascita – con il quale ha trascorso alcuni mesi prima di entrare nel mondo della moda.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Ema è stata legata per due anni al rapper romano Gemitaiz. Al momento, sembra aver cominciato a frequentare il maestro di ballo Angelo Madonia.