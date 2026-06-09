Dopo la campanella di fine anno scolastico, che ieri ha coinvolto gran parte degli studenti italiani, prende il via il primo esodo estivo. Secondo l’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi, saranno ben 16 milioni gli italiani pronti a concedersi una vacanza nel mese di giugno, pari al 22,3% della popolazione.

Un dato che conferma come negli ultimi anni gli italiani abbiano modificato il modo di programmare le ferie, anticipandole rispetto ai tradizionali periodi di alta stagione. Una scelta che consente di sfruttare le opportunità offerte da giugno e, soprattutto, di prestare maggiore attenzione ai costi.

Tra i vacanzieri ci saranno anche 4,9 milioni di minori. Dall’indagine emerge inoltre che la maggior parte delle partenze, pari al 73,9%, avverrà con l’auto privata e sarà concentrata nella seconda metà del mese.

Scatta l’esodo estivo: 16 milioni di italiani pronti a partire già a giugno

La meta preferita resterà l’Italia, scelta dal 90,7% dei vacanzieri. Le destinazioni più gettonate saranno le località marine, seguite dalla montagna, dalle città d’arte e dalle località lacustri.

Il 9,3% di coloro che sceglieranno una destinazione estera, sempre secondo la ricerca, visiterà invece le grandi capitali europee. Il giro d’affari generato da questo primo assaggio di vacanze estive è stimato in circa 7,5 miliardi di euro.

In media, la vacanza di giugno durerà sei giorni e la spesa pro capite, comprensiva di trasporto, alloggio, pasti e divertimenti, sarà pari a 468 euro. Del totale, il 29,5% verrà destinato alla ristorazione, il 23,5% ai trasporti e il 18,6% all’alloggio. Allo shopping sarà invece riservato il 12,7% della spesa complessiva.