Flat tax 2026: guida pratica con esempi, calcoli e chi realmente guadagna. Scopri l’impatto su premi, straordinari e ritenute

La proposta di introdurre una “tassa piatta” per i dipendenti nella Legge di Bilancio 2026 riapre il dibattito sul potere d’acquisto delle famiglie. Ma cosa significa nel concreto? Ecco per capire in modo chiaro cos’è la flat tax è utile capire chi potrebbe beneficiarne, come si trasformerebbe la busta paga del soggetto interessato e quali sono gli elementi — come premi, indennità notturne e straordinari — che possono modificare l’effetto finale.

Cos’è la flat tax prevista nella Manovra 2026?

Qualcuno potrebbe chiedersi cosa sia la flat tax. Ebbene si tratta di una tassazione agevolata a aliquota fissa pensata per semplificare e ridurre la pressione fiscale su alcune fasce di reddito da lavoro dipendente. Come noto questa misura è uno dei nodi discussi nel recente vertice di maggioranza sulla legge di Bilancio.

Chi ne guadagna davvero?

Questa misura impatta soprattutto su:

Lavoratori con redditi medi : spesso avvantaggiati, ma dipende dall’aliquota fissata

: spesso avvantaggiati, ma dipende dall’aliquota fissata Lavoratori con bonus/indennità variabili : se la flat tax non include certe voci, l’effetto può variare

: se la flat tax non include certe voci, l’effetto può variare Casi svantaggiati: redditi bassissimi o persone con detrazioni significative potrebbero non trarre beneficio netto

Solo a titolo informativo proviamo a calcolare l’impatto della misura in due casi ipotetici e semplificati:

Stipendio lordo annuo 30.000 € — con aliquota attuale X% → netto A; con flat tax Y% → netto B → differenza = +/– € Stipendio lordo annuo 50.000 € — calcolo analogo

Ora cosa dovrebbe fare un lavoratore in vista della Flat Tax?

Per i lavoratori è bene seguire questi piccoli consigli così da essere pronti:

Conservare le ultime buste paga

Chiedere al consulente o al sindacato una simulazione

Controllare eventuali comunicazioni aziendali sui rinnovi contrattuali

Se sei autonomo (o misto), verifica compatibilità con altre misure fiscali

Domande frequenti

La flat tax ridurrà le tasse per tutti i dipendenti?

Dipende dall’aliquota e dalle detrazioni: non è automatica per ogni reddito.

Quando entrerà in vigore?

La misura è in discussione nella Legge di Bilancio 2026: la data finale dipende dall’iter parlamentare.