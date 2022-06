Gigi uno come te 30 anni insieme: ospiti in scaletta, biglietti e diretta tv

Gigi uno come te 30 anni insieme: lo show è in diretta sui canali Rai per la serata di venrdì 17 giugno 2022 con tanti artisti e cantanti.

“Gigi uno come te 30 anni insieme”: il concerto e show che vede al centro i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio va in onda in prima serata ed in diretta su Rai 1. Tanti sono gli ospiti e cantanti che saliranno sul palco insieme al cantante napoletano.

Gigi uno come te 30 anni insieme: ospiti in scaletta

“Gigi uno come te 30 anni insieme” è lo show/concerto che va in scena sia venerdì 17 sia sabato 18 giugno 2022 in Piazza Plebiscito per festeggiare i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. Sugli ospiti della serata, il cantate napoletano ha dichiarato in conferenza stampa: “Gli ospiti? Il primo che ho chiamato è Rosario Fiorello e mi ha detto subito sì”, racconta l’artista, “Lo stesso per Amadeus, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Vanessa Incontrada, Alessandro Siani. È bastata una telefonata o qualche sms. Poi ci sono la Siae che mi vuole dare un premio e Il Mattino che regalerà un libro. Faremo degli omaggi ai grandi napoletani: Mario Merola che ha dato il la alla mia carriera, ci sarà anche suo figlio; poi Maradona, Totò, Renato Carosone, ‘un napoletano non nato a Napoli’, Lucio Dalla e Pino Daniele…”.

Ecco tutti gli ospiti ed artisti che saliranno sul palco insieme al cantante napoletano: Amadeus, Alessandra Amoroso, Fiorello, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, Luca D’Alessio, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Maurizio Casagrande, Clementino, Luche, Massimo Alberti, Francesco Merola, Rosario Miraggio, Geolier, Lele Blade, MV Killa, SAMURAI JAY, Enzo Dong, Vale Lambo, Franco Ricciardi, Ivan Granatino.

Biglietti e diretta tv del concerto in Piazza Plebiscito

L’evento di venerdì 17 giugno è andato sold out in pochi minuti ma è prevista la diretta su RaiUno e Radio2 in prima serata così come in streaming su Raiplay e RaiDigital. Tre ore e più di musica dal vivo che saranno replicate sabato 18 e che serviranno per realizzare un docufilm. Per la seconda serata, i biglietti sono ancora disponibili. Entrambe le serate avranno luogo in Piazza Plebiscito di Napoli.