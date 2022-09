Giuseppe Giacobazzi – Gran varietà: trama e diretta televisiva dello spettacolo

Giuseppe Giacobazzi - Gran varietà è lo spettacolo del comico uscito da Zelig. Viene mandato in onda in prima serata.

Giuseppe Giacobazzi – Gran varietà: trama

Giuseppe Giacobazzi – Gran varietà arriva con il suo spettacolo in televisione. Lo show è stato registrato al Teatro Masini di Faenza lo scorso 30 agosto ed è stato prodotto dalla Ridens di Massimo Zoli, manager del comico. “L’idea – ha spiegato il manager – è da subito stata quella di fare la serata in un teatro e la scelta è ricaduta su quello di Faenza perché è un teatro nella Romagna di Andrea Sasdelli, dove il comico si è già esibito e dove questa volta è tornato per realizzare uno spettacolo pensato per la tv, diverso quindi da quanto porterà in scena nei prossimi mesi nei teatri di tutta Italia“.

Giacobazzi chiude la serie di spettacoli mandati in onda su Italia 1: iniziate mercoledì 7 settembre con Pucci Show e seguito giovedì 15 e 22 settembre da Tutti contro tutti di Maurizio Battista e Miracolato di Max Angioni.

La diretta televisiva dello spettacolo

Lo spettacolo sarà mandato in onda televisiva su Italia 1 in prima serata. Lo stesso comico ha dato appuntamento in tv: “Il programma andrà in onda Giovedì 29 settembre in prima serata su Italia Uno. Lo Special, registrato al teatro Masini di Faenza, è uno scalcagnato Varietà ispirato ai mitici Varietà degli anni 60 con orchestra, ospiti e balletto intervallato il tutto dai pezzi comici più richiesti del mio repertorio. La regia del programma è affidata a Marco Beltrami, già regista di Zelig, Verissimo e tanti altri fortunati programmi. Noi ce l’abbiamo messa tutta, non prendete impegni per il 29 settembre, vi aspetta una divertente serata davanti alla tv”.

