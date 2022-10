Grande Fratello Vip, 20 ottobre: anticipazioni della puntata e chi sono i nuovi concorrenti della casa

Grande Fratello Vip torna con la puntata di giovedì 20 ottobre 2022. Tante le novità così come le sorprese attese nel corso di questa puntata. Infatti, ci sarà il ritorno in studio di Marco Bellavia e probabilmente l’ingresso di nuovi concorrenti nella casa.

Grande Fratello Vip, 20 ottobre: anticipazioni della puntata

Continua tra le polemiche il Grande Fratello Vip 2022 sempre con la condizione di Alfonso Signorini con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Nella puntata di giovedì 20 ottobre 2022, sempre in diretta su Canale 5 ci sono diverse sorprese che saranno sviscerate nel corso della serata. A partire dal ritorno in studio di Marco Bellavia ma non solo. Sono attese, infatti, delle novità sul caso Mark Caltagirone. Durante la puntata di lunedì 17 ottore, è stato rivelato che Pamela Prati non andrà a processo per sostituzione di persona nella vicenda che riguarda il presunto figlio del sedicente imprenditore.

Si capirà probabilmente a che punto si trova la storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi dopo l’entrata di Antonino Spinalbese. Infine, il televoto potrebbe essere fatale per qualcuno dei seguenti concorrenti: Antonino Spinalbese, Giaele de Donà, Alberto De Pisis. Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan.

Chi sono i nuovi concorrenti della casa

Tuttavia, tra le sorprese e le novità sono attesi nuovi concorrenti nella casa, dopo il fuggi fuggi delle scorse settimane da parte di alcuni vipponi che per scelta hanno deciso di abbandonare il programma. Dunque, secondo i rumors, ecco chi potrebbe fare il suo ingresso nella casa già durante la puntata di giovedì 20 ottobre:

Helena Prestes , modella brasiliana che è stata compagna a Pechino Express di Nikita Pelizon

, modella brasiliana che è stata compagna a Pechino Express di Nikita Pelizon Max Bertolani è l’ex fidanzato di Pamela Prati.

è l’ex fidanzato di Teresa Langella , ex corteggiatrice di Uomini e Donne , stando ad alcune Instagram Stories pubblicate dall’influencer pare che sia già arrivata a Roma. L’ex tronista nel 2021 ha raccontato di essere stata vittima di violenze da parte di un medico , un chirurgo plastico a cui si era rivolta.

, ex corteggiatrice di , stando ad alcune Instagram Stories pubblicate dall’influencer pare che sia già arrivata a Roma. L’ex tronista nel 2021 ha raccontato di essere stata , un chirurgo plastico a cui si era rivolta. Dayane Mello è stata la grande protagonista della quinta edizione del reality vip

Leggi anche: Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: trama, cast, curiosità con Imma Tataranni, location e quante puntate sono