Con il Natale ormai alle porte, si intensificano le ricerche online degli italiani per cercare il regalo perfetto. Secondo le analisi di mercato più recenti, a farla da padrone sarà – come ampiamente prevedibile – la tecnologia che semplifica la vita quotidiana, seguita dai cosiddetti “regali esperienziali”, poi dai prodotti sostenibili e dai capi di moda caldi per affrontare la stagione fredda che, secondo le recenti previsioni meteo, si preannuncia molto rigida.

Ma cosa stanno cercando in particolare gli italiani? Stando a quanto emerge dai trend osservati nelle ricerche online, sono 20 le idee regalo più diffuse. Ecco quali sono:

Tech e smart-living

1) Cuffie true wireless di ultima generazione — Perfette per pendolari e smartworker. Comfort + cancellazione rumore: evergreen nelle ricerche tech. Fascia: 60–300€.

2) Proiettore portatile per home cinema — Cresce l’interesse per “home projector” e soluzioni cinema domestico; facile wow-factor. Fascia: 150–600€.

3) Smart speaker + hub per casa con controllo vocale — Per chi vuole rendere la casa più comoda e connessa (domotica entry-level). Fascia: 40–200€.

4) Powerbank ad alta capacità / soluzioni di ricarica wireless — Oggetti pratici, ricerca costante per regali utili. Fascia: 25–120€.

Beauty, benessere e piccoli lusso

5) Dispositivo per skin-care (es. device LED o massaggi facciali) — Trend in crescita nel beauty tech; regalo percepito come “cura di sé”. Fascia: 50–300€.

6) Set regalo spa a casa: oli, candele, accappatoio di qualità — Self-care e prodotti sensoriali sono molto ricercati nelle idee regalo. Fascia: 30–150€.

7) Abbonamento a box beauty o box benessere — Regalo ricorrente che mantiene l’attenzione per mesi. Fascia: 20–60€/mese.

Moda e accessori

8) Piumino oversize o parka tecnico — I trend A/I 2025 indicano capi caldi e funzionali molto richiesti per il regalo “di sostanza”. Fascia: 80–400€.

9) Accessori sostenibili (borse upcycled, gioielli etici) — Regali con valore etico sempre più apprezzati. Fascia: 30–200€.

10) Orologio smart o ibrido (design + funzioni smart) — Per chi ama tecnologia ma vuole anche stile. Fascia: 100–600€.

Casa & design

11) Lampada design o smart lamp per atmosfera — Idea regalo che unisce estetica e utilità, molto cercata per regali di casa. Fascia: 40–250€.

12) Set da cucina per appassionati (affettatrice, macina spezie di qualità, piatti design) — Perfetto per chi ama cucinare o ricevere. Fascia: 30–200€.

13) Calendario dell’avvento “di design” o candele profumate in set — Piccoli lussi subito apprezzati e ricercati nel periodo prepandemico e oggi ancora rilevanti. Fascia: 15–80€.

Food & drink

14) Cesto gourmet con prodotti locali/Artigianali — Il “regalo territoriale” è molto gradito e si sposa con la ricerca di autenticità. Fascia: 30–150€.

15) Macchina per caffè porzionato o accessori per coffee lovers — Sempre nelle top list per chi vive di caffeina. Fascia: 40–400€.

Bambini & Famiglia

16) Giochi educativi e kit STEM per bambini — I genitori cercano regali che divertano e insegnino; trend in crescita nelle ricerche. Fascia: 20–120€.

17) Libri illustrati e box esperienze per famiglie — Regalo che unisce tempo di qualità e apprendimento. Fascia: 15–60€.

Esperienze e abbonamenti

18) Voucher per esperienza (cena, escape room, corso di cucina, weekend) — L’esperienza come regalo rimane trainante; spesso cercata come alternativa al prodotto materiale. Fascia: 30–300€.

19) Abbonamento streaming / musica / audiolibri — Regalo “digitale” che piace per semplicità e fruizione immediata. Fascia: 10–15€/mese.

Sostenibilità & locale

20) Box regalo solidale o prodotti artigianali locali + confezione eco — I regali sostenibili e legati al territorio rispondono alle nuove preferenze di consumo.

Fascia: 20–120€.