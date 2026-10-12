Il governo Meloni ha fatto togliere dal Pnrr l’obiettivo sul sommerso e il nero è risalito al 10,3%. Di più nei cantieri e nei campi

Due punti di lavoro nero in meno: era l’impegno che l’Italia si portava dentro il Pnrr , il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso del dicembre 2022 lo ripeteva nero su bianco per i settori coinvolti. È stato il primo a sparire. Emilio Reyneri , professore emerito di sociologia del lavoro alla Bicocca , ha ricostruito su lavoce.info come è andata: a fine 2023 , dentro la rinegoziazione del Piano, il governo di Giorgia Meloni si è fatto cancellare l’obiettivo e ha concordato con la Commissione europea tre impegni soltanto procedurali, cioè più ispezioni, centri per l’impiego potenziati e un portale nazionale sul sommerso. Il risultato è arrivato puntuale. Nel 2022 , ha calcolato l’ Istat , gli occupati irregolari erano scesi al 9,7 per cento e secondo i dati elaborati da Reyneri nel 2024 sono risaliti al 10,3 .

Il 17 luglio 2025 , al congresso della Cisl , la presidente del Consiglio rivendicava più di un milione di posti di lavoro nuovi in mille giorni di governo. Era il numero di cui andava più fiera. Reyneri ha fatto il conto (che a Palazzo Chigi si sono risparmiati) e ha scoperto che dalla fine del 2022 al 2025 i posti creati sono quasi un milione e uno su quattro è in nero. Sul palco della Cisl quel quarto non è mai salito.