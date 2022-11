Le Iene Show, puntata del 29 novembre: anticipazioni, servizi principali ed ospiti del programma

Le Iene Show tornano con un’altra puntata su Italia 1 in prima serata. Diverse le tematiche affrontate così come gli ospiti che intervengono nei servizi e in studio. L’appuntamento è per martedì 29 novembre 2022. Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su iene.it.

Le Iene Show, puntata del 29 novembre: anticipazioni e ospiti

Le Iene Show ritornano in prima serata in tv su Italia 1. Si prosegue sempre con la conduzione di Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Al loro fianco ci sono sempre i due ospiti e giovani comici: Max Angioni ed Eleazaro Rossi che arricchiscono come sempre la puntata con monologhi ironici e pungenti su temi attuali più che altro.

I servizi principali

Al centro della puntata, ovviamente, il disastro che si è consumato all’Isola di Ischia con il servizio di Giulio Golia che ha anticipato il suo reportage sul suo canale social di Facebook: “Non ci sono parole per descrivere la tragedia che si sta vivendo a Ischia. Un’isola che con le sue bellezze conosco bene, e non è stato facile essere lì con gli amici di sempre distrutti dalle perdite dei loro cari, e vedere con i miei occhi tutta la distruzione in paese…e il recupero delle salme. Questa sera a Le Iene vi racconterò l’incredibile macchina dei soccorsi, e le prime fondamentali 36 ore dopo la frana”.

Poi, Nicolò De Devitiis torna a occuparsi dei tassisti romani che offrono un servizio pubblico che avrebbero precise regole da rispettare ma che continuano a commettere tutta una serie di violazioni. In seguito, arriva Luigi Pelazza che continua a raccontare il viaggio intrapreso con Alberto e Lorenzo, i due giovani tossicodipendenti rispettivamente di Genova e Torino, verso l’ultima tappa per la disintossicazione: la comunità terapeutica di recupero San Patrignano.