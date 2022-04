L’isola dei famosi, anticipazioni del 4 aprile: sondaggi del televoto e nuovi naufraghi

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni del 4 aprile: chi saranno i prossimi naufraghi a essere eliminati dalla nuova edizione del reality show Mediaset?

L’isola dei famosi, anticipazioni del 4 aprile

Nella serata di lunedì 4 aprile, verrà trasmessa una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi e ambientato in Honduras. Mentre gli ascolti del format continuano a non essere esattamente quelli sperati, sono state svelate alcune anticipazioni sul nuovo appuntamento del programma.

Con il trascorrere dei giorni, stanno aumentando in modo sempre più prepotente gli scontri tra i naufraghi in gara. Proprio i litigi e le polemiche che stanno caratterizzando i rapporti tra i concorrenti potrebbero spingere i telespettatori a penalizzare i vip che appaiono più irrazionali e suscettibili.

Le dinamiche sull’isola di Cayo Cochinos, inoltre, appaiono totalmente sconvolte e modificate in seguito al trasferimento di alcuni naufraghi come Clemente Russo e la moglie Laura dall’isola principale a Playa Sgamada. Lo spostamento è stato stabilito in quanto la coppia è risultata essere la meno votata.

Sondaggi del televoto e nuovi naufraghi

Nel corso della puntata del 4 aprile, verrà svelata l’identità dei prossimi concorrenti eliminati. In nomination, al momento, sono presenti le coppie composte da Blind e Roberta Morise; Lory Del Santo e Marco Cucolo; e Jeremias e Gustavo Rodriguez.

A questo proposito, pare che la storia di Blind e il suo passato legato alla droga abbia fatto particolare presa sul pubblico, facendo crescere la simpatia dei fan del reality verso il rapper. Che a dover lasciare l’isola, quindi, saranno Lory Del Santo e il suo fidanzato Marco?

Intanto, in puntata, si scoprirà se l’attore Nicolas Vaporidis potrà restare in gara oppure se verrà squalificato. Il naufrago, infatti, si è rivolto all’opinionista Vladimir Luxuris al maschile, indispettendo l’ex parlamentare.

Durante il nuovo appuntamento, poi, dopo il recente sbarco della coppia composta da Guendalina ed Edoardo Tavassi, dovrebbero approdare a Cayo Cochinos anche i Cugini di Campagna.