Multe stradali, incassi sempre più in alto: nel 2022 +37%. Milano guida la classifica delle città con più guadagni dalle contravvenzioni

Le multe stradali sono diventate una miniera d’oro per molti Comuni italiani. Così se da una parte i cittadini pagano, dall’altra le casse comunali si riempiono. Per informare i cittadini su come contrastare questo fenomeno, il Codacons ha organizzato un incontro online.

Multe stradali, incassi sempre più in alto: nel 2022 +37%

Multe stradali oro per molti Comuni in Italia: secondo il Codacons, nel 2022 gli introiti delle contravvenzioni sono cresciuti del 37%, a 547 milioni di euro. Dunque, mentre i Comuni ci guadagnano, a rimetterci sono i cittadini. Dalla ricognizione annuale condotta dal Ministero dell’Interno e dai dati resi disponibili dalle amministrazioni attraverso la banca dati Siope, dal 2021 al 2022, la percentuale dei guadagni è salita del 38,1% a quota 1,44 miliardi di euro, dall’1,04 dell’anno precedente. Così per aiutare i cittadini italiani a contestare le multe ingiuste, il Codacons ha organizzato il 12 giugno un webinar in cui legali ed esperti del settore forniranno informazioni agli automobilisti sanzionati.

Milano guida la classifica delle città con più guadagni dalle contravvenzioni

Il Codacons fa il punto anche sui Comuni i cui guadagni dalle contravvenzioni sono stati importanti. “Con oltre 151,5 milioni di euro di incassi incamerati nel 2022, Milano è la città italiana che guadagna di più grazie alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, analizza Codacons. Gli incassi da multe nel 2022 sono cresciuti del 37% a 547 milioni. Al secondo posto si piazza Roma, con 133 milioni di euro, e molto più distaccate si trovano Firenze (46 milioni di euro), Bologna (43 milioni) e Torino (40 milioni circa). Considerate le principali 20 città italiane, i proventi delle multe stradali hanno raggiunto nel 2022 la ragguardevole cifra di 547 milioni di euro, con una crescita del 37,4% rispetto al 2021, quando le stesse città prese in esame dal Codacons incassarono in totale 398 milioni di euro. Firenze è la regina italiana degli autovelox, con un incasso pari a 23,2 milioni di euro nel 202. Seguono Milano con 12,9 milioni di multe tramite autovelox, e Genova con 10,7 milioni. A Napoli le multe inflitte dagli autovelox hanno garantito proventi per appena 18.700 euro”.

