Continua il calo della fiducia economia in Ue e nell'eurozona. Ma il Paese più sfiduciato è l'Italia, maglia nera nel continente.

Un Paese sfiduciato, almeno dal punto di vista economico. In un quadro europeo in cui la fiducia economica arretra, peggio di tutti fa l’Italia. Il nostro Paese fa infatti registrare il calo più marcato tra le principali economie, con una flessione di 3,1 punti. Molto peggio della Francia (-2,3) e della Spagna (-0,3). E a fronte di chi, come Paesi Bassi (+2.6) e Germania (+0,4%), fa registrare un dato controtendenza.

Complessivamente a novembre l’indicatore Esi, della Commissione europea, è sceso a 95,8 punti nell’eurozona. Si tratta del livello più basso da giugno e che arriva – con il terzo mese consecutivo di calo – quando inizia il periodo degli acquisti natalizi, da sempre fondamentale per risollevare i consumi. Il dato di novembre fa registrare una flessione di 0,7 punti rispetto a ottobre per l’eurozona ed è inferiore alle attese del mercato, che si aspettava una quota superiore ai 97 punti. Per quanto riguarda l’Ue, la discesa è stata di 0,5 punti a 96.

In calo la fiducia in Ue, soprattutto per redditi, prezzi e crescita

L’indicatore che scende è quello riguardante l’economia nel suo complesso, mentre per la fiducia dei consumatori si registra un recupero di 0,8 punti nell’Ue e di un punto nell’eurozona, sempre a novembre. Anche se, va sottolineato, i livelli restano negativi. I miglioramenti si registrano soprattutto nel commercio al dettaglio, mentre la discesa è più marcata tra le imprese manifatturiere e nelle costruzioni (in quest’ultimo caso parliamo di sette punti di calo).

Dall’industria arriva poi un altro segnale interessante per i prezzi: le aspettative dei produttori manifatturieri per i prezzi di vendita sono salite a 25 punti, ovvero il livello più alto da sei mesi. Segnali negativi anche sui redditi attesi, con una crescita nominale attesa solo dello 0,6% (era all’1,1% a settembre). Sono invece stabili, ma al 3,7%, le aspettative di aumento della spesa. Negative pure le aspettative sulla crescita economica, anche se risalgono leggermente da -1,5% a -1,3%.