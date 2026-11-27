La strada per Unicredit ora è spianata. L’ultimo via libera per l’acquisizione di Commerzbank è arrivato dalla Polonia, completando così l’iter autorizzativo che porta la banca italiana a convocare l’assemblea straordinaria dell’istituto tedesco (probabilmente verso metà gennaio), guardando anche alla nuova governance. La prima mossa di Unicredit è quella di candidare il suo amministratore delegato, Andrea Orcel, come presidente del Supervisory Board del gruppo tedesco.

Ieri è arrivato il via libera da parte della Komisja Nadzoru Finansowego, l’autorità di vigilanza polacca: era l’ultima autorizzazione che mancava a Unicredit e ora tutte le condizioni del documento di offerta sono state soddisfatte. L’accredito delle nuove azioni Unicredit, a fronte di quelle Commerzbank portate in adesione, avverrà non oltre il decimo giorno lavorativo successivo all’annuncio di ieri: dovrebbe avvenire entro il 7 dicembre. Gli ultimi passaggi porteranno Unicredit a detenere una percentuale di circa il 50% della banca tedesca: a quel punto, Gae Aulenti potrà incidere pesantemente sulla governance dell’istituto di Francoforte.

Unicredit chiede la convocazione dell’assemblea straordinaria per cambiare il board

Non è un caso che Unicredit abbia già chiesto la convocazione di un’assemblea straordinaria per eleggere i nuovi rappresentazioni degli azionisti nel Consiglio di Sorveglianza. La banca italiana è forte del sostegno ricevuto anche dal governo tedesco, che vuole un “processo rapido” e una “transizione ordinata”, a fronte di alcune garanzie come quella sulla sede e sulla quotazione in Borsa. Unicredit non può che esultare per il nuovo, importante, passo che segna la creazione di un gruppo più forte, dotato delle dimensioni, delle competenze e della portata necessarie per servire meglio i clienti, sostenere l’economia tedesca e contribuire a un’Europa più competitiva”.

Tornando alle prossime mosse, Commerzbank fa sapere che Unicredit “propone di rimuovere nove degli attuali rappresentanti degli azionisti, su dieci, e di eleggere dieci nuovi consiglieri fino all’assemblea che approverà il bilancio 2030”. Ci sarà, quindi, una rielezione mentre Orcel sarà proposto come candidato alla presidenza. Unicredit assicura, concludendo, l’impegno di portare a termine l’operazione in modo ordinato “valorizzando i punti di forza di Commerzbank e creando valore a lungo termine per clienti, dipendenti, azionisti e l’economia in generale”. Rassicurazioni simili arrivano anche dall’ad di Commerzbank, Bettina Orlopp: “Il nostro obiettivo era ed è quello di individuare un percorso responsabile”. Che è ormai avviato e, dopo mesi di dure battaglie, rende Unicredit più forte anche in Germania.