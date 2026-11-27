Giorgia Meloni non si rassegna e continua a pubblicare a raffica video sulla Manovra in cui maldestramente prova a difenderla. L’ultimo video risale a ieri e riguarda le pensioni. “Con questo Governo nessuna pensione è stata mai tagliata. Anzi, è accaduto il contrario. In questi anni, tutte le pensioni sono state rivalutate e dal 1° gennaio 2027 non cambierà nulla”, ha affermato la presidente del Consiglio, secondo cui dal prossimo anno tutte le pensioni aumenteranno. Ma se è vero che nessun pensionato ha visto il proprio assegno ridotto. È anche vero che nessuno lo ha visto, e lo vedrà, aumentare perché il governo ha ridimensionato gli incrementi previsti legati alla crescita dell’inflazione.

“Non verranno tagliate”: nuova fake news sulle pensioni

La legge di Bilancio 2027 stabilisce che l’andamento dell’inflazione sarà seguito solo dalle pensioni fino a quattro volte il minimo (2.447,4 euro al mese, poco più di 2mila netti, ai valori attuali), scenderà poi all’85% tra quattro e cinque volte il minimo (3.059,25 euro lordi), passerà al 53% nella fascia fino a sei volte il minimo per poi finire al 32% riservato alle pensioni più alte.

Le stime dell’Upb

L’Ufficio parlamentare di Bilancio ha messo a confronto la rivalutazione e il taglio Irpef evidenziando che gli effetti sono sempre in perdita per i pensionati, considerando anche il drenaggio fiscale, cioè l’aumento del prelievo provocato dall’inflazione in presenza di un sistema tributario non interamente indicizzato. Il risultato è che con 40mila euro di reddito pensionistico, la perdita complessiva stimata è di 367 euro annui; a 50mila euro sale a 520 euro.

Superata questa soglia il saldo migliora grazie allo sconto fiscale, ma torna progressivamente a peggiorare con l’aumentare della pensione. In pratica, secondo le elaborazioni dell’Upb, è proprio sui redditi pensionistici compresi tra 40mila e 50mila euro lordi annui che si concentra la penalizzazione maggiore in rapporto al reddito.

I calcoli della Uil

Qualche giorno fa peraltro è stato pubblicato il decreto interministeriale Economia-Lavoro in cui viene individuato provvisoriamente il valore del 3,2%, al quale applicare il nuovo meccanismo di indicizzazione delle pensioni previsto dalla Manovra. Con la pubblicazione del decreto “possiamo dire con certezza quanto avranno in più in tasca i pensionati a gennaio: poco e niente”, ha precisato la Uil.

Con un indice di rivalutazione del 3,2%,inferiore all’inflazione acquisita per il 2026, al momento al 3,4%, una pensione da 1.500 euro lordi mensili aumenterà a gennaio nominalmente di 48 euro al mese, mentre una da 2.000 euro riceverà 64 euro in più. Gli aumenti sono in percentuale minori man mano che cresce l’importo degli assegni. L’aumento, si legge nella nota della Uilp, sarà di 68 euro per una pensione da 2.500 euro, di 81,60 euro per una da 3.000 euro e di 59,36 euro per una da 3.500 euro. Per gli assegni da 4.000, 5.000 e 6.000 euro, gli incrementi mensili saranno rispettivamente di 60,16 euro, 59,20 euro e 71,04 euro.