In arrivo il nuovo decreto legge sulle riaperture. Il testo del provvedimento approderà oggi in Consiglio dei ministri ma è scontro sul coprifuoco, che, almeno per il momento, resta fissato alle 22, come deciso dalla Cabina di regia di venerdì scorso. “Non ci sarà discussione sul coprifuoco che resta alle 22, come deciso ieri in pre-consiglio” ha confermato a RaiNews il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli.

“Si danno delle risposte – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – segnando un percorso di riaperture, che è contenuto nel decreto legge che portiamo oggi in Consiglio di ministri. Non si può affrontare un tema in mondo settoriale, uno alla volta. Vanno viste le misure nella loro completezza: parlare di coprifuoco alle 22 o alle 23 è sbagliato nella misura in cui non si guarda all’insieme del processo di riaperture che abbiamo messo in campo”.

“È l’insieme delle aperture – ha aggiunto Patuanelli – che genera mobilità e rischi di contagio. Oggi però c’è un percorso di riaperture graduale, prudente, misurato. Ci si assume la responsabilità anche di aperture serali, con date e tappe che vanno affrontate in questo modo perché nel frattempo prosegue la campagna vaccinale”.

Per portare il coprifuoco alle ore 23, ha detto a Sky TG24 il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, “aspetterei le prossime due settimane perché inevitabilmente le riaperture porteranno un aumento del numero dei contagi che verosimilmente saranno più frequenti nei soggetti più giovani e quindi non andranno a interferire molto sul numero dei ricoveri”.

“Al di là del fatto che coprifuoco è una brutta parola – ha detto, invece, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia -, se il motore è il contenimento dell’epidemia bisogna che ci sia una motivazione scientifica. Un segno di disponibilità sarebbe stato di alzare un po’ di più. Magari alle 23 o toglierlo. O magari ci può essere come lasciapassare la ricevuta del ristorante o della pizzeria”.

“Il coprifuoco deve essere almeno portato alle 23. Altrimenti è come dire potresti andare a cena in un ristorante all’aperto ma in realtà, di fatto, non puoi” ha detto anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. “A meno che non si vada nel locale sotto casa – ha aggiunto la governatrice – se uno deve prendere l’auto per andare al ristorante evidentemente significa mangiare una cosa velocemente e ripartire di corsa per essere a casa alle 22. Noi riteniamo ragionevole che il coprifuoco possa essere spostato alle 23”.

“Io chiederei l’estensione dell’orario per uscire la sera, ma non sono richieste di Salvini ma di tanti, come Bonaccini, Zingaretti, De Luca. Mi auguro che prima del Consiglio dei ministri si arrivi a una soluzione di buonsenso” ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.

“Spostiamo il coprifuoco almeno alle 23 oppure consentiamo quantomeno a chi e’ stato a cena fuori, di tornare a casa anche dopo le 23, mostrando la ricevuta”. La proposta del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Secondo il governatore ligure “chiedere di essere a casa alle 22 non è compatibile con la riapertura serale dei ristoranti. Non credo che a livello epidemiologico cambi molto spostare il coprifuoco alle 23”.

