Pakistan, crolla il tetto di una scuola: 28 morti, tra cui 27 bambini

Prima si sente un rumore sordo, poi il tetto di una scuola crolla proprio mentre i bambini stanno seguendo le lezioni, provocando una strage. La tragedia è avvenuta in un plesso scolastico di Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, dove le vittime sono salite a 28. “Il bilancio delle vittime del crollo del tetto nella scuola di Peshawar” continua a salire e, al momento, mentre i soccorsi sono ancora in corso, si contano 28 morti: 27 alunni (21 maschi e sei femmine) e un’insegnante.

A riferirlo all’ANSA è Muhammad Asim, portavoce dell’ospedale Lady Reading. Secondo quanto ha spiegato, almeno 19 bambini sono ricoverati in ospedale e alcuni di loro versano in gravi condizioni.

Il portavoce del servizio di soccorso Rescue 1122, Bilal Faizi, ha detto, sempre all’ANSA, che il crollo ha coinvolto tre piani dell’edificio scolastico, finiti uno sopra l’altro. Al momento, secondo quanto riferiscono fonti locali, le operazioni di soccorso sono ancora in corso e le autorità affermano che altri bambini potrebbero trovarsi sotto le macerie.

Purtroppo, non è la prima volta che in Pakistan si verifica una tragedia di questo tipo. Il 30 giugno scorso, infatti, il crollo del tetto di un centro per lezioni private a Lahore, capoluogo del Punjab, ha provocato la morte di 14 bambini e il ferimento di diversi altri.