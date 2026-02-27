Weekend mite e soleggiato quasi ovunque. Piogge solo al Nord-Ovest tra domenica e lunedì. Temperature fino a 10° oltre la media.

Qualcuno guardando fuori dalla finestra potrebbe pensare di essere in aprile, ma il calendario non mente e dice che, in realtà, siamo ancora a fine febbraio. Come emerge dalle ultime previsioni meteo per il weekend, sull’Italia l’alta pressione sarà dominante, con cielo terso e temperature fino a 10 gradi sopra la media del periodo. Una parentesi primaverile e quasi surreale che arriva quando siamo ancora nel pieno dell’inverno meteorologico.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, l’anticiclone africano sta “bloccando qualsiasi perturbazione”, garantendo quasi ovunque stabilità diffusa, mari calmi e venti deboli.

Il sole splende su mezza Italia, maltempo solo al Nord-Ovest

In questo clima “fuori stagione”, l’unica nota stonata arriva dal Nord-Ovest dove il meteo sarà molto meno clemente. Tra domenica e lunedì qualche pioggia farà capolino tra Piemonte e Liguria, con possibili sconfinamenti verso la Valle d’Aosta, l’ovest della Lombardia e dell’Emilia. Non si tratterà di forti temporali ma di qualche lieve pioggerella, con il vento che spazzerà via, almeno per qualche giorno, le nebbie fitte della Val Padana.

Le previsioni meteo parlano di primavera in anticipo

Per quanto riguarda Roma, il bel tempo continua a far salire la colonnina di mercurio che ha toccato i 22 gradi all’ombra. Ma per capire quanto le temperature siano fuori scala, basta guardare a Cortina d’Ampezzo dove i gradi registrati sono stati ben 12.

Per i prossimi giorni la situazione evolverà ulteriormente tanto che da martedì l’alta pressione tornerà a fare capolino anche al Nord, favorendo giornate soleggiate e clima insolitamente mite.