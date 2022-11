Quarto grado, anticipazioni nella puntata del 25 novembre: ultime notizie sui casi di Saman Abbas e Liliana Resinovich

Quarto grado, anticipazioni sulla puntata in onda su Rete 4 venerdì 25 novembre 2022. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero affrontano due casi spinosi che devono ancora trovare la quadra. Da una parte la vicenda della ragazza pakistana e dall’altro la vicenda della donna ritrovata morta in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio scorso

Quarto grado, anticipazioni nella puntata del 25 novembre

Quarto grado torna in tv in prima serata su Rete 4 venerdì 25 novembre 2022. La conduzione è sempre affidati ai giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro della puntata ci saranno in particolare due casi che verranno approfonditi: la morte della ragazza pakistana Saman Abbas e la vicenda che riguarda Liliana Resinovich. Inoltre, non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo.

Ultime notizie sui casi di Saman Abbas e Liliana Resinovich

Sulla ragazza pakistana si discuterà su dove la madre possa trovarsi, soprattutto dopo l’arresto del padre. A proposito dell’uomo, sembra che abbia dichiarato agli inquirenti che la figlia sia ancora viva. Tuttavia, emergono le confessioni scioccanti del fratellino ma anche del cugino che avrebbe dichiarato di tenerla per i piedi mentre Saman veniva uccisa.

Mentre, sul caso di Liliana, la donna ritrovata morta in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio scorso, continua la diatriba tra i due uomini che erano presenti nella sua vita. L’amico speciale, Claudio Sterpin, è convinto che la donna sia morta il giorno della sua scomparsa e lancia accuse pesanti sul marito, Sebastiano Visintin.

