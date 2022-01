Risultati elezione Presidente della repubblica, anche oggi una fumata nera: al quarto scrutinio cresce Mattarella e spunta Di Matteo

Si è concluso lo scrutinio anche della quarta votazione per eleggere il Presidente della Repubblica. Come previsto dalle indiscrezioni, anche in questo caso si è trattato di una fumata nera per scegliere il nuovo inquilino del Quirinale e come per la prima, la seconda e la terza votazione, a vincere sono state le schede bianche.

La novità rispetto alle precedenti votazioni è la presenza di 433 astenuti. Ma vediamo nel dettaglio i risultati del quarto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica.

Risultati elezione del Presidente della Repubblica oggi

Schede bianche: 261

Mattarella: 166

Di Matteo: 56

Manconi: 8

Cartabia: 6

Draghi: 5

Amato: 4

Casini: 3

Belloni: 2

Giorgetti: 1

Berlusconi: 1

*Articolo in aggiornamento

Il quarto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica

Il quarto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica è iniziato dopo le ore 14 di giovedì 27 gennaio, dopo che i grandi elettori avevano iniziato le operazioni di voto a Montecitorio alle ore 11 del mattino. Non è prevista una seconda votazione nell’arco della stessa giornata.