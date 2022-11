Sandro Veronesi, chi è lo scrittore de Il Colibrì? Età, libri, prima moglie e figli

Chi è Sandro Veronesi, lo scrittore de Il Colibrì ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di lunedì 7 novembre?

Sandro Veronesi, chi è lo scrittore de Il Colibrì? Età e libri

Nato a Firenze il 1° aprile 1959, Sandro Veronesi è uno scrittore italiano di 63 anni. È il fratello maggiore del regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi e, al momento, vive a Roma con i suoi cinque figli.

Dopo essersi laureato in architettura a Firenze nel 1985 con una tesi su Victor Hugo e la cultura del restauro moderno, ha scritto il suo romanzo d’esordio Per dove parte questo treno allegro pubblicato nel 1988. Hanno fatto, poi, seguito Gli sfiorati nel 1990 e Venite, venite B52 nel 1995. È stato anche autore di alcuni libri giornalistici ossia le raccolte di interviste Cronache italiane del 1992, Premio Bergamo del 1993 e Live del 1996, Occhio per occhio del 1992 che rappresenta un’inchiesta sulla pena di morte nel mondo, e Superalbo del 2002 che contiene i suoi articoli.

Ha collaborato con Rai 3 tra il 1997 e il 1998 e ha vinto svariati premi tra i quali il premio Strega nel 2006 con il romanzo Caos Calmo. Il medesimo romanzo ha vinto anche il Pix Femina a Parigi nel 2008 e il Premio Mediterraneoper gli stranieri.

Nel 2015, ha lasciato Bompiani insieme ad altri scrittori, tra i quali anche Umberto Eco, ed è approdato a La Nave di Teseo.

Il Colibrì: da romanzo a film

Nel 2019, ha pubblicato Il Colibrì valutato come “Libro del 2019” nella classifica di qualità del La Lettura del Corriere della Sera e vincitore del Premio Strega nel 2020. Dopo Paolo Volponi, Veronesi è il secondo autore ad aver vinto per due volte il Premio Strega.

Nel 2022, il romanzo è stato trasposto in film. La pellicola è uscita al cinema a ottobre e ha come protagonisti Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak e Benedetta Porcaroli.

Vita privata, prima moglie e figli di Sandro Veronesi

Per quanto riguarda la sua vita privata, Sandro Veronesi è un uomo molto riservato. Ha avuto una prima moglie: dalla relazione sono nati tre figli maschi. Successivamente, si è sposato in seconde nozze con Manuela Cavallari, dalla quale ha avuto i figli Nina e Zeno.