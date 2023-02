Sanremo 2023, ultima serata: scaletta dei cantanti, orari, ospiti, co-conduttrice e classifica generale provvisoria

Sanremo 2023, ultima serata in arrivo su Rai 1. Tutto è pronto per calare il sipario sulla 73esima edizione del Festival.

Sanremo 2023, ultima serata: il Festival ha debuttato ufficialmente martedì 7 febbraio ed è pronto per l’ultima serata dedicata alla kermesse musicale sabato 11 febbraio. Qual sarà la scaletta? Tutti i dettagli sull’ordine delle esibizioni e sugli ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston.

Sanremo 2023, ultima serata: scaletta dei cantanti e orari

Alle ore 20:40 circa di sabato 11 febbraio, andrà in onda l‘ultima serata del Festival di Sanremo. A condurre l’attesissimo evento ci saranno sempre Amadeus (al suo quarto anno di conduzione) e Gianni Morandi. Tutto pronto per la serata finale del 73esimo Festival. Si esibiranno i 28 big con le loro canzoni. Gli spettatori possono votare durante le sessioni di televoto, ovvero – come spiega il regolamento della kermesse – “nel lasso di tempo intercorrente tra il momento in cui viene comunicata l’apertura del Televoto ed il momento in cui viene comunicata la chiusura dello stesso”. Il servizio di televoto è riservato ai maggiorenni ed è a pagamento. Oggi, nella serata finale, è prevista una prima sessione in cui si potranno votare ancora tutti i 28 cantanti, e poi una seconda fase in cui si dovrà scegliere fra i 5 artisti rimasti in gara. Ecco l’ordine d’uscita degli artisti in gara:

Elodie – Due Colla Zio – Non mi va Mara Sattei – Duemilaminuti Tananai – Tango Colapesce Dimartino – Splash Giorgia – Parole dette male Modà – Lasciami Ultimo – Alba Lazza – Cenere Marco Mengoni – Due vite Rosa Chemical – Made in Italy Cugini di Campagna – Lettera 22 Madame – Il bene nel male Ariete – Mare di guai Mr. Rain – Supereroi Paola e Chiara – Furore Levante – Vivo LDA – Se poi domani ComaCose – L’addio Olly – Polvere Articolo 31 – Un bel viaggio Will – Stupido Leo Gassmann – Terzo cuore gIANMARIA – Mostro Anna Oxa – Sali Shari – Egoista Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Sethu – Cause perse

Ospiti e co-conduttrice

I conduttori, in occasione dell’ultima serata, saranno affiancati dall’influencer Chiara Ferragni che torna dopo essere stata sul palco già la prima serata. Gli ospiti internazionali della serata sono i Depeche Mode, spazio anche al grande Gino Paoli. Dopo l’una la lettura del messaggio del Presidente ucraino Zelensky, tra gli ospiti in scaletta anche Ornella Vanoni e Achille Lauro. Sul palco anche Luisa Ranieri, che parlerà del successo della fiction Rai Lolita Lobosco. Dalla nave da crociera Costa Smeralda in collegamento Salmo.

La classifica generale provvisoria

Nella quarta serata, hanno votato per la prima volta tutte e tre le giurie insieme e cioè la Sala Stampa, il cui voto conta per il 33%, la Giuria Demoscopica, che conta per un altro 33%, e il pubblico da casa che conta, invece, per il 34%. Dunque, ecco dopo la classifica della serata dei duetti e cover, come cambia quella generale: