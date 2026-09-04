Sequestrata, legata e gettata dal viadotto: Lorena ha anche lanciato l'allarme, ma non è bastato a fermare l'ex Vella

Ha sequestrato la sua ex, Lorena Isceri, l’ha caricata in auto e si è messo in marcia. Dopo qualche chilometro ha raggiunto il viadotto Lora dell’A1, all’altezza di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, ha lanciato la donna nel vuoto e, infine, si è tolto la vita. Basterebbe questo per descrivere l’orrore avvenuto ieri sera, con protagonista il 36enne Federico Vella, autore dell’omicidio-suicidio. Ma c’è di più.

Nelle ultime ore, infatti, l’intera vicenda si è tinta di tonalità sempre più oscure, perché è emerso che l’uomo, poco prima di portare a termine la propria azione, ha pubblicato una storia su Instagram con la scritta: “Addio a tutti”.

Ma non è tutto. Ad aggiungere ulteriore orrore c’è anche l’ultimo particolare emerso: la ragazza, inizialmente sequestrata nel suo garage, legata con delle fascette da elettricista e rinchiusa nel bagagliaio, durante il tragitto era riuscita a sbloccare il suo telefono e a dare l’allarme.

Sequestrata, legata e gettata dal viadotto: Lorena ha anche lanciato l’allarme, ma non è bastato a fermare l’ex Vella

Una telefonata shock, durata oltre dieci minuti, che, malgrado il pronto intervento delle forze dell’ordine, non è bastata a scongiurare il femminicidio.

L’uomo, infatti, si è reso conto che la donna stava parlando con qualcuno e ha fermato l’automobile nei pressi del cavalcavia. Stando a quanto emerge, a quel punto sarebbe sceso dal SUV e, letteralmente furioso, avrebbe lanciato la donna di sotto.

Non molto tempo dopo è sopraggiunta sul posto una pattuglia della Polstrada di Pian del Voglio. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all’uomo, che nel frattempo si era messo in bilico sul ponte.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, Vella avrebbe gridato frasi sconnesse prima di gettarsi dal viadotto.