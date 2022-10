Simone Casula, chi è il ballerino professionista di Ballando con le Stelle? Età, fidanzato e Rosanna Banfi

Chi è Simone Casula, il ballerino professionista di Ballando con le Stelle che gareggia in coppia con l’attrice Rosanna Banfi?

Simone Casula, chi è il ballerino professionista di Ballando con le Stelle? Età e Rosanna Banfi

Nato il 5 novembre 1991 a Cagliari, Simone Casula ha mostrato di essere appassionato di danza sin da bambino. Negli anni, si è specializzato in balli latino-americani e, per lavoro, ha viaggiato per tutto il mondo riuscendo a vincere numerosi premi e riconoscimento. Recentemente, ha deciso di ritirarsi dalle competizioni ufficiali ed è diventato ballerino professionista a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci dove ha debuttato come maestro nell’edizione 2022 del talent. Al talent show, gareggia in coppia con l’attrice Rossana Banfi.

Per due volte, ha vinto il campionato mondiale di Show Dance mentre per nove volte ha trionfato ai campionati italiani.

Vita privata, fidanzato e Instagram

Il ballerino è piuttosto attivo sui suoi canali social. Su Instagram vanta un seguito di oltre 25 mila followers e spesso condivide scatti legati alla sua carriera. Sul suo account, tuttavia, posta anche molte immagini relative alla sua vita privata in cui si mostra in compagnia degli amici o dei membri della sua famiglia. Ha un fratello di nome Paolo e ha più volte affermato di essere molto legato alla nonna.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Simone Casula è particolarmente riservato. Al momento, non sembra che il maestro di Ballando con le Stelle sia impegnato. Sul web, infatti, non c’è tratta di alcun indizio che indichi l’esistenza di un possibile fidanzato o fidanzata al fianco del talentuoso ballerino.