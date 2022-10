Rosanna Banfi a Ballando con le Stelle: età, altezza, lotta contro il tumore al seno, marito, figli e carriera dell’attrice

Chi è Rosanna Banfi, l’attrice che sta partecipando con Simone Casula a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci?

Rosanna Banfi a Ballando con le Stelle: età, altezza e carriera

Nata a Canosa di Puglia il 19 aprile del 1963, Rosanna Banfi ha 59 anni ed è figlia dell’attore Lino Banfi. Crescita ha Roma, ha presto cominciato a seguire le orme del padre, frequentando scuole e accademie teatrali e di recitazione. Nel 1982, è stata accreditata come assistente costumista nel film Vai avanti tu che mi vien da ridere e Pappa e Ciccia con il suo vero nome ossia Rosanna Zagaria.

Negli anni ’80 del secolo scorso, ha recitato in svariati film insieme al padre per poi debuttare sul piccolo schermo. È apparsa, infatti, in svariate fiction Rai come Il vigile urbano, Un medico in famiglia, Angelo il Custode e molte altre ancora.

Nel 2017, ha aperto insieme al padre un’orecchietteria a Roma per ricordare i sapori della sua terra d’origine. Ha poi preso parte come concorrente ad alcuni talent show come Il cantante mascherato. Nel 2022, invece, è concorrente di Ballando con le Stelle dove gareggia in coppia con il ballerino professionista Simone Casula.

Lotta contro il tumore al seno, marito e figli dell’attrice

Per quanto riguarda la sua vita privata, Rosanna Banfi ha più volte raccontato di aver lottato con un tumore al seno. La sua delicata esperienza personale è stata riportata anche a Ballando con le Stelle. Il discorso è stato affrontato per la prima volta da Lino Banfi durante un’intervista a La vita in diretta nel 2009. In questa circostanza, l’attore ha spiegato che la figlia era stata operata per un carcinoma. Successivamente, Rosanna ha deciso di diventare testimonial per la prevenzione della malattia.

Nel 1992, l’attrice ha sposato il collega Fabio Leoni, dal quale ha avuto due figli: Virginia, nata nel 1993, e Pietro, nato nel 1998.