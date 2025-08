Sondaggi politici, a luglio in calo Fratelli d’Italia e Pd: Meloni e Schlein in difficoltà

I sondaggi di luglio evidenziano il calo di mezzo punto percentuale per Fratelli d'Italia e Pd. In salita M5s, Forza Italia e Lega.

I sondaggi a luglio non premiano i partiti di testa. Fratelli d’Italia e Pd subiscono un evidente calo nelle ultime rilevazioni, ma restano comunque saldamente davanti a tutti gli altri. A partire dai 5 Stelle, che guadagnano consensi così come Forza Italia e Lega.

La media dei sondaggi di luglio, calcolata da Pagella Politica, evidenzia che sono invece minime le variazioni tra le due principali coalizioni. In quella di governo, in particolare, non si segnalano flessioni, mentre le opposizioni registrano un leggero calo.

Sondaggi elettorali, in calo Fdi e Pd

Fratelli d’Italia è sempre saldamente in testa con il 29,7%, ma ha comunque perso nell’ultimo mese mezzo punto percentuale. Il Pd si attesta al 22,1% e anche i dem hanno perso lo 0,5% a luglio. Al contrario il Movimento 5 Stelle ha guadagnato un decimo di punto, attestandosi al 12,6%.

In crescita sia Forza Italia che la Lega: gli azzurri hanno recuperato lo 0,4% raggiungendo l’8,9%, mentre il Carroccio si attesta all’8,5% (+0,2%). Tornando nel centrosinistra, invece, Verdi-Sinistra resta stabile al 6,5%, così come +Europa all’1,8%. Azione, invece, ha perso lo 0,3% fermandosi al 3% e Italia Viva ha guadagnato lo 0,2% ed è ora al 2,3%.

Per quanto riguarda le coalizioni le variazioni sono minime. Nel centrodestra Forza Italia e Lega hanno compensato il calo di Fratelli d’Italia. Nell’opposizione, invece, i consensi scendono soprattutto a causa della flessione del Pd. Tra i partiti che sostengono il governo, invece, si arriva al 47% dei consensi, ovvero un risultato superiore a quello raggiunto alle politiche del 2022 (era il 44%).