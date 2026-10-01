Sondaggi politici, si ferma la corsa di Vannacci: per il Pd record negativo dalle Europee

La prima, grande, novità dell’ultima Supermedia YouTrend per Agi è la frenata di Futuro Nazionale. Secondo gli ultimi sondaggi, infatti, l’ascesa del partito di Roberto Vannacci sembra essersi arrestata. Dall’altra parte c’è un altro dato molto significativo e riguarda il Pd: il partito di Elly Schlein si ferma al 20,4%, registrando così il suo nuovo record negativo dalle Europee del 2024.

I due elementi principali dell’ultima Supermedia ci consegnano un quadro dal quale emergono importanti differenze rispetto alle scorse settimane, sia a destra che nel campo largo. Da una parte c’è lo stop di Vannacci, di cui approfitta – tornando a guadagnare consensi – Fratelli d’Italia; dall’altra c’è invece il netto calo del Pd, compensato solo parzialmente dalla risalita del Movimento 5 Stelle.

Sondaggi elettorali, frenata di Futuro Nazionale e crolla il Pd

Come detto, nelle ultime due settimane ha guadagnato consensi Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni cresce dello 0,2% e si attesta al 26,8%, comunque su livelli ben più bassi dei massimi toccati negli scorsi mesi, con punte superiori al 30%. Il partito più in affanno nell’ultima rilevazione è senza dubbio il Pd: i dem perdono lo 0,7% e si fermano al 20,4%, ovvero il peggior risultato dalle elezioni Europee di ormai oltre due anni fa.

In risalita, con una crescita di tre decimi di punto, troviamo invece il Movimento 5 Stelle, ora al 12,8%. Stabile al 7,7% Futuro Nazionale e, come detto, anche questa è una notizia dopo settimane di continua ascesa. Non ne approfitta Forza Italia, stabile al 7,4%, che però allunga leggermente su Verdi/Sinistra, in calo di un decimo di punto al 6,3%. Lieve recupero, a destra, anche per la Lega al 5,7% (+0,1%). Pochi, poi, i movimenti tra gli altri partiti con Azione al 3,2%, Italia Viva al 2,2%, +Europa all’1,7%, il Partito Liberal Democratico all’1,3% e Noi Moderati all’1,1%.

Il campo largo resta in vantaggio sul centrodestra

Passando poi alle coalizioni, la Supermedia conferma il vantaggio del campo largo nei sondaggi. Il fronte progressista, pur cedendo lo 0,5%, è in testa con il 43,4% dei consensi. Viene seguito a oltre due punti di distanza dal centrodestra, che ha però guadagnato lo 0,4%, raggiungendo il 41,4%. Poi troviamo Futuro Nazionale al 7,7% e un’ipotetica coalizione di centro al 4,6%.