Superquark, l’ultima puntata in onda con Piero Angela: l’ultimo saluto alla trasmissione in una sua lettera

Superquark, l’ultima puntata con Piero Angela in onda in prima serata su rai 1 mercoledì 17 agosto 2022. Il divulgatore dice così addio al programma e a tutti i telespettatori affezionati. Toccante anche il suo ultimo saluto.

Superquark, l’ultima puntata in onda con Piero Angela

Superquark, in onda mercoledì 17 agosto alle 21.25 su Rai 1, con l’ultima puntata con Piero Angela. Il divulgatore scientifico, come ha sottolineato anche il figlio Alberto Angela nel discorso ai funerali del padre, prima di morire ha fatto in modo di chiudere tutte le puntate rimaste. “Quando ha saputo che oramai era arrivato il suo tempo, ha fatto un calcolo così a spanne del tempo che gli sarebbe rimasto e ha fatto tutte le puntate che stanno andando in onda adesso di Superquark”, ha detto il figlio Alberto .

La puntata inizierà con documentario della BBC della serie Un Pianeta Perfetto dal titolo “L’Uomo”. “Questo documentario ci farà scoprire il nostro pianeta che cambia, mostrando cosa stiamo alterando, ma anche alcune soluzioni già in atto”. Poi ci sarà un servizio di Paolo Magliocco e Giulia De Francovich su quanto faccia bene camminare. Poi ancora Paolo Magliocco questa con Cristina Scardovi sono andati a scoprire come si fa a misurare la temperatura del Mediterraneo. Di seguito, Giovanni Carrada con Gianpiero Orsingher sono andati a vedere tutte le opportunità che le nuove tecnologie satellitari stanno offrendo a ogni settore della vita sulla Terra. Al Politecnico di Zurigo Barbara Gallavotti e Cristina Scardovi sono andate nei laboratori di robotica dove si studia come rendere i droni così intelligenti da capire sempre dove si trovano.

Infine, Piero Angela sarà poi anche in seconda serata con “Superquark Natura”: “L’importanza della famiglia” sarà il tema del quinto episodio completo della meravigliosa serie BBC I segreti della sopravvivenza, dedicata alla nostra terra e ai suoi abitanti.

L’ultimo saluto alla trasmissione in una sua lettera

L’ultimo saluto di Piero Angela ai telespettatori di Superquark lo ha donato ai social della celebre trasmissione Rai. “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano.

Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti (persino una piccola soddisfazione: un disco di jazz al pianoforte…). Ma anche, sedici puntate dedicate alla scuola sui problemi dell’ambiente e dell’energia.

È stata un’avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati.

A mia volta, ho cercato di raccontare quello che ho imparato.

Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese.

Un grande abbraccio

Piero Angela”.