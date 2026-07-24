Tour de France, tappa 19 Gap-Alpe d'Huez: percorso, favoriti, classifica generale aggiornata e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming

Il Tour de France 2026 arriva a uno dei suoi appuntamenti più attesi. Venerdì 24 luglio i corridori affrontano la diciannovesima tappa, la Gap–Alpe d’Huez, prima delle due scalate in programma su una delle salite più leggendarie del ciclismo mondiale. Una frazione corta sulla carta, appena 127,9 km, ma durissima nei fatti, con oltre 3.500 metri di dislivello concentrati in poco più di quattro ore di corsa.

Il percorso e l’altimetria della tappa

La diciannovesima tappa è la frazione in linea più corta di questa edizione della Grande Boucle, ma non per questo più semplice. Dopo la partenza da Gap si sale quasi da subito verso il Col Bayard, GPM di seconda categoria di 4,7 km al 7,2% di pendenza media. Segue il Col du Noyer, primo GPM di giornata di categoria superiore: 7,2 km all’8,5%, con punte del 10% negli ultimi due chilometri.

Dopo lo scollinamento, il gruppo affronta circa 70 km di falsopiano e discesa verso nord, prima dello sprint intermedio di Le Périer, al chilometro 89,4. Da lì si riprende a salire sul Col d’Ornon (seconda categoria, 5,4 km al 6,4%), anticamera della vera protagonista di giornata: l’Alpe d’Huez. La salita simbolo del Tour, fuori categoria, misura 13,8 km con una pendenza media dell’8,1% e punte dell’11,5%, per un arrivo in quota a 1.850 metri.

Partenza fissata alle 14:00, con arrivo previsto tra le 17:24 e le 17:44.

I favoriti di giornata

Tadej Pogačar resta l’uomo da battere, ma arriva a questo appuntamento con una squadra indebolita: la UAE Team Emirates-XRG ha perso per strada sia Adam Yates che Brandon McNulty nelle ultime due tappe. Lo sloveno non ha mai vinto sull’Alpe d’Huez e il record di scalata di Marco Pantani, che resiste da oltre trent’anni, resta una tentazione difficile da ignorare.

Tra gli uomini di classifica, occhi puntati su Remco Evenepoel, Isaac Del Toro e il giovane francese Paul Seixas, che nella generale seguono a distanze comprese tra i 4′ e i 7′ da Pogačar. Non è escluso che la tappa possa riaprirsi a favore di una fuga da lontano, con nomi come Lenny Martinez, Tom Pidcock e Jordan Jegat pronti ad approfittare di eventuali cali di tensione tra i big.

La classifica generale aggiornata

Dopo la vittoria di Richard Carapaz nella tappa 18, la maglia gialla resta salda sulle spalle di Tadej Pogačar. Questa la generale alla vigilia della diciannovesima frazione:

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) – 64h35’13” Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) – +4’32” Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) – +6’51” Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) – +7’11” Juan Ayuso (Lidl-Trek) – +9’22” Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – +10’14” Lenny Martinez (Bahrain Victorious) – +12’50” Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) – +12’58” Jordan Jegat (TotalEnergies) – +14’04” Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) – +21’00”

Dove vedere la tappa in tv e streaming

La diciannovesima tappa del Tour de France 2026 sarà trasmessa in diretta dalle 13:45 su Eurosport 1 e HBO Max, con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini, affiancati dai commenti tecnici di Wladimir Belli e Moreno Moser. Per chi preferisce lo streaming, Discovery+ offre la copertura integrale della corsa fin dal chilometro zero, oltre a contenuti esclusivi dedicati all’evento. Subito dopo l’arrivo, appuntamento con l’approfondimento “Ciclismo 360” sul canale YouTube di Eurosport Italia.