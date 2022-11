Tove Villfor, chi è la maestra di Ballando con le Stelle? Età, altezza, carriera, Alessandro Egger, vita privata, compagno e figli

Chi è Tove Villfor, la ballerina professionista di Ballando con le Stelle che gareggia in coppia con il modello Alessandro Egger?

Nata in Svezia nel 1996, Tove Villfor è una ballerina, modella e attrice di 26 anni. Non si hanno molte informazioni rispetto alla sua vita privata e alla sua infanzia ma è noto che abbia cominciato a prendere lezioni di danza sin da bambina, seguendo la sua più grande passione. Come più volte raccontato dalla ballerina, la sua famiglia di origine ha sempre svolto un ruolo fondamentale nella sua vita, sostenendola e spronandola a dare il massimo al fine di non abbandonare mai la sua strada.

Dopo aver vissuto in giro per il mondo, si è trasferita a Roma dove ha avuto l’opportunità di entrare a far parte dei maestri di ballo del talent show Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Il suo debutto nel format risale al 2020. Nell’edizione 2022, gareggia in coppia con il modello Alessandro Egger.

Villfor è anche attrice: ha, infatti, recitato insieme a Elena Sofia Ricci nella fiction Che Dio ci aiuti.

Vita privata, compagno e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, pare che Tove Villfor sia attualmente single. In passato, tuttavia, sembra che abbia avuto una relazione con Stefano Oradei, ballerino di Ballando con le stelle. Successivamente, però, Oradei ha cominciato a frequentare Vera Kinnunen. Nel 2021, invece, le è stato attribuito un flirt con Alvise Rigo.

Sul suo profilo Instagram, la ballerina di origini svedesi vanta un seguito di oltre 14 mila followers. Sul suo account Ig, pubblica svariati scatti che riguardano soprattutto la sua carriera artistica e i momenti vissuti a Ballando con le Stelle.