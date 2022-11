Zelig 2022, puntata del 17 novembre: anticipazioni, ospiti e comici della seconda serata

Zelig 2022, puntata del 17 novembre: trona il programma comico con la seconda puntata sempre in prima serata su Canale 5.

A partire da mercoledì 9 novembre 2022 sono state programmate alcune puntate che promettono tante risate con storici e nuovi comici italiani.

Zelig 2022, puntata del 17 novembre: anticipazioni

Zelig 2022 è tornato in tv con la nuova edizione da mercoledì 9 novembre 2022, intorno alle 21:30 su canale 5. La conduzione è sempre affidata ai due storici presentatori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. La seconda puntata va in onda il giovedì, 17 novembre, anziché di mercoledì. Il Grande Fratello andrà in onda solo il lunedì, liberando dunque la serata del giovedì. Nell’edizione 2022 del famoso programma di Mediaset, tornano sul paco vecchie conoscenze di Zelig ma sarà l’opportunità di conoscere nuovi giovani comici.

Ospiti e comici della seconda serata

Il comico ed ospite di punta della seconda puntata è Alessandro Siani. Il resto dei comici non sono da meno perché ritornano Ale e Franz, Mister Forest, Maurizio Lastrico, Max Angioni, Vincenzo Albano, Simone Barbato, Antonino Ornano, Raoul Cremona, Federica Ferrero, Senso Doppio e Carlo Amleto.

Zelig 2022: numero di puntate e date

Le puntate di questa edizione dovrebbero essere tre, in onda il 9, il 17 e il 23 novembre 2022. Tuttavia, la Mediaset potrebbe fare come l’anno scorso e decidere di proporre, alla fine di questo ciclo, una quarta puntata speciale. Le puntate sono registrate al TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano, che ospitò già il programma dal 2007 al 2012.