Angela Finocchiaro oggi: età, marito, figli, film e serie tv

Chi è Angela Finocchiaro, l’attrice che interpreta Nice Zignoni in Volevo fare la rock star, fiction in onda su Rai 2.

Angela Finocchiaro oggi: biografia, età, carriera, film e serie tv

Angela Finocchiaro è nata il 20 novembre 1955 a Milano e ha 66 anni. L’attrice ha esordito nel mondo del piccolo schermo italiano alla fine degli anni ’80 del secolo scorso. Nel 1988, infatti, ha preso parte alla serie tv Zanzibar.

Nel corso della sua carriera, è stata protagonista di Dio vede e provvede per poi far parte del cast di fiction come Due mamme di troppo oppure Nero a metà.

A cinema, la Finocchiaro ha recitato in un numero particolarmente elevato di pellicole cinematografiche. A partire dal 1976, infatti, è apparsa in film come Allegro ma non troppo, Ratataplan, Il portaborse, Non ti muovere, Mio fratello è figlio unico, Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord o, ancora, Chi ha incastrato Babbo Natale?.

A marzo del 2022, è tornata sul piccolo schermo per interpretare Nice Zignoni in Volevo fare la rock star, fiction in cui recita con Valentina Bellè, Giuseppe Battiston, Anna Ferzetti ed Emanuela Grimalda.

Marito, figli e Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Angela Finocchiaro è sposata con un uomo di nome Danilo sul quale, tuttavia, non si hanno molte informazioni. L’attrice, infatti, è estremamente riservata sul suo privato. Il marito della Finocchiaro, tuttavia, condivide con la donna la passione per la recitazione ed è un attore teatrale. La coppia è sposata da circa 17 anni ed è convolta a nozze dopo un lungo fidanzamento.

Angela Finocchiaro e suo marito Danilo hanno due figli: Nicolò e Nina. Per quanto riguarda la figlia della coppia, la ragazza non fa parte del mondo dello spettacolo ma è apparsa sul profilo Instagram dell’attrice in uno dei video pubblicati dall’artista durante il lockdown imposto dalla pandemia.