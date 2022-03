Giuseppe Battiston, chi è l’attore? Vita privata, genitori, moglie, dimagrito, somiglianza con Stefano Fresi, serie tv e film

Chi è Giuseppe Battiston, l’attore che recita nella fiction Rai Voglio fare la rockstar al fianco della protagonista Valentina Bellè?

Giuseppe Battiston, chi è l’attore? Biografia, genitori, serie tv e film

Giuseppe Battiston è nato a Udine il 22 luglio 1968. L’attore cinematografico e teatrale si è diplomato alla Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano, avviando le sue prime collaborazioni con il regista Silvio Soldoni e recitando al film Un’anima divisa in due. Nel 2000, ha preso parte a Pane e tulipani di Soldoni, vincendo un Ciak d’oro e un David di Donatello come miglior attore non protagonista.

Tra i film ai quali ha partecipato, poi, possono essere citati Agata e la tempesta di Silvio Soldoni, per il quale ha ricevuto una nomination ai David di Donatello come migliore attore protagonista; La bestia nel cuore di Cristina Comencini, per il quale è stato candidato come miglior attore non protagonista al Nastro d’argento.

Dal 2008 al 2010, è stato il Dottor Freiss nella serie tv Tutti pazzi per amore mentre, nel 2016, è entrato nel cast di Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese.

A marzo 2022, torna sul piccolo schermo con la fiction Voglio fare la rockstar, in onda su Rai 2. In questo contesto, recita al fianco della protagonista Valentina Bellè, di Anna Ferzetti, di Angela Finocchiaro e di Emanuela Grimalda.

Vita privata, moglie, dimagrito e somiglianza con Stefano Fresi

Per quanto riguarda la sua vita privata, nonostante la grande popolarità riscossa negli anni, Giuseppe Battiston è estremamente riservato. Non si hanno, infatti, informazioni circa il suo stato sentimentale e non è noto se abbia una moglie, una compagna o dei figli.

Spesso l’attore viene confuso con Stefano Fresi, data la somiglianza che sussiste tra i due artisti. Battiston e Fresi vengono infatti spesso confusi dai fan che li incrociano per strada e, talvolta, si sono ritrovati a firmare autografi l’uno con il nome dell’altro. I due attori sono molto amici e, nel 2019, hanno recitato insieme in Il grande passo, interpretando due fratelli.