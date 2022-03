Volevo fare la rockstar 2: cast, trama e quando va in onda

Volevo fare la rockstar 2: torna su Rai 2 il family dramedy che ha tanto fatto bene a livelli di ascolti nella prima stagione. Era atteso ed eccolo arrivare in onda a marzo 2022.

Volevo fare la rockstar 2: cast

Confermatissima Valentina Bellè, così come nel resto del cast tornano per la seconda stagione di Volevo fare la rockstar: Giuseppe Battiston (Francesco), Angela Finocchiaro (Nice, la nonna paterna), Emanuela Grimalda (Nadia, madre di Olivia), Riccardo Maria Manera (Eros, fratello di Olivia), Caterina Baccicchetto e Viola Mestriner (le gemelle Emma e Viola), Anna Ferzetti (professoressa di Olivia e nuova fidanzata di Francesco), Sara Lazzaro (Daniela, migliore amica di Olivia) e Francesco Di Raimondo (Fabio, nuovo interesse amoroso di Eros).

Volevo fare la rockstar 2: trama

Ecco la trama ufficiale di Volevo fare la rockstar 2: “A Caselonghe, il borgo fittizio del Friuli Venezia Giulia dove vive la famiglia Mazzuccato, le cose non sembrano andare per il verso giusto. La vita di Olivia è sempre più ingarbugliata, tanto che ha messo in pausa la relazione con Francesco. La giovane madre è alle prese con le due Brulle, ovvero le gemelle Emma e Viola, ormai frizzanti adolescenti che le danno un bel da fare, oltre alla nonna paterna Nice, decisa a trasformare le sue nipoti in due membri effettivi della famiglia Erti-Zignoni. Impegnata in mille lavori, Olivia si iscrive alla scuola serale dove incontra la professoressa Silvia, la nuova fidanzata di Francesco. Anche se Olivia la vede come una nemica da sconfiggere, a poco a poco la sua “rivale” diventa per lei un’ottima mentore. Per suo fratello Eros, invece, le cose sembrano mettersi bene: dopo la storia vissuta con il carabiniere Antonio, incontra Fabio, un giovane e talentuoso artista di cui si innamora”.

Quando va in onda

La seconda stagione di Volevo fare la rockstar va in onda mercoledì 23 marzo in prima serata su Rai 2. Torna così il family dramedy ispirato al blog omonimo di Valeria Santandrea che racconta le caotiche vicissitudini di Olivia Mazzuccato (Valentina Bellè), giovane madre single di due gemelle molto vivaci. Quattro nuove puntate dirette ancora da Matteo Oleotto, co-prodotte da Rai Fiction e Pepito Produzioni.