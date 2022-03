Emanuela Grimalda: incinta, figlio, marito, film e fidanzamento con Stefano Accorsi

Chi è Emanuela Grimalda, l’attrice che recita in Volevo fare la rock star insieme a Valentina Bellè, Giuseppe Battiston, Anna Ferzetti e Angela Finocchiaro.

Emanuela Grimalda: biografia e film

Emanuela Grimalda è nata a Trieste il 26 giugno 1964 e ha 57 anni. Da bambina, era appassionata di arte e di pittura e sognava di diventare una pittrice affermata. Crescendo, ha deciso di studiare recitazione e affermarsi nel mondo dello spettacolo italiano.

Per quanto riguarda la sua formazione, dopo essersi diplomata all’istituto d’arte, ha lasciato Trieste per trasferirsi a Bologna e frequentare il DAMS, cominciando anche a prendere lezioni di recitazione. Prima di sfondare come attrice, ha lavorato come babysitter e cameriera.

Nel corso della sua carriera artistica, ha recitato al cinema in pellicole come Vacanze di Natale 2000, Febbre da cavallo – La mandrakata con Gigi Proietti, Mai + come prima o La bellezza del somaro.

In televisione, invece, è diventata celebre facendo parte del cast di Sei forte maestro con Emilio Solfrizzi, B.R.A. – Braccia rubate all’agricoltura, Cotti e mangiati, I Cesaroni, Un medico in famiglia, Rebecca – La prima moglie, Un ciclone in famiglia.

A marzo 2022, è tornata sul piccolo schermo in Volevo fare la rock star insieme a Valentina Bellè, Giuseppe Battiston, Anna Ferzetti e Angela Finocchiaro.

Vita privata, incinta, figlio, marito e fidanzamento con Stefano Accorsi

In merito alla sua vita privata, Emanuela Grimalda ha rivelato di essere stata fidanzata con Stefano Accorsi che l’ha sostenuta nel suo debutto nel mondo dello spettacolo italiano. I due attori, nonostante la fine della loro relazione, sono rimasti in ottimi rapporti.

Al momento, l’artista è sposata con Elio Arzu: la coppia si era conosciuta nel 1999 e, dopo tredici anni di fidanzamento, è convolata a nozze nel 2013. Grimalda e Arzu, hanno un figlio, Giaime, nato nel 2015, quando l’attrice è rimasta inaspettatamente incinta all’età di 50 anni.