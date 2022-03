Valentina Bellè: età, altezza, padre, fidanzato, Instagram e filmografia dell’attrice di Volevo fare la rockstar

Chi è Valentina Bellè, l’attrice della fiction Rai Volevo fare la rockstar che interpreta la protagonista Olivia “Olly” Mazzuccato.

Valentina Bellè: età, altezza, padre, formazione e carriera

Valentina Bellè è nata a Verona il 16 aprile 1992 e sta per compiere 30 anni. Per quanto riguarda la sua famiglia, il padreè italiano mentre la madre è di origini tedesche.

Sin da bambina, ha sempre nutrito una forte passione per la recitazione e, da adolescente, si è iscritta al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Successivamente, si è trasferita a New York all’età di 19 anni per completare la sua formazione artistica presso la prestigiosa scuola di recitazione Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Negli Stati Uniti d’America, ha dapprima cominciato a lavorare come modella, partecipando a shooting fotografici e sfilate, per poi debuttare come attrice, dimostrandosi un artista versatile e talentuosa.

Nel corso della sua carriera, Bellè ha recitato in serie televisive come I Medici, Sirene o Fabrizio De Andrè – Principe Libero.

A marzo 2022, è Olivia “Olly” Mazzuccato, protagonista della fiction Volevo fare la rockstar, in onda su Rai 2.

Filmografia dell’attrice di Volevo fare la rockstar

In relazione alla filmografia di Valentina Bellè, l’attrice ha recitato nei seguenti film:

La buca, regia di Daniele Ciprì (2014);

La vita oscena, regia di Renato De Maria (2014);

Maraviglioso Boccaccio, regia di Paolo e Vittorio Taviani (2015);

Il permesso – 48 ore fuori, regia di Claudio Amendola (2017);

Amori che non sanno stare al mondo, regia di Francesca Comencini (2017),

Una questione privata, regia di Paolo e Vittorio Taviani (2017);

Dolceroma, regia di Fabio Resinaro (2019);

L’uomo del labirinto, regia di Donato Carrisi (2019).

Invece, ha preso parte alle seguenti serie televisive:

La narcotici, regia di Michele Soavi – serie TV (2015);

Grand Hotel, regia di Luca Ribuoli – serie TV (2015);

I Medici– serie TV, 8 episodi (2016);

Sirene, regia di Davide Marengo – serie TV (2017);

Fabrizio De André – Principe libero, regia di Luca Facchini – film TV (2018);

Genius– serie TV, episodi 2×09, 2×10 (2018);

Illuminate: Palma Bucarelli, regia di Elisa Amoroso – docu-film (2018);

Catch-22, regia di George Clooney – miniserie TV (2019);

Volevo fare la rockstar, regia di Matteo Oleotto – serie TV (2019 – in corso);

Il Divin Codino, regia di Letizia Lamartire – film Netflix (2021).

Vita privata, fidanzato e Instagram di Valentina Bellè

In passato, Valentina Bellè ha avuto una relazione con un musicista di nome Ludovico conosciuto a New York che ha vissuto alcuni anni a Londra. A proposito della fine della relazione, l’attrice ha raccontato: “Dopo aver chiuso due anni di relazione a distanza con un ragazzo che abita a Londra, ora voglio essere libera: non mi sento ancora pronta. Ho tante cose da scoprire”.

Al momento, quindi, l’artista dovrebbe essere single.