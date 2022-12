Caccia al cinghiale, la Manovra carica le doppiette

Dopo un parto travagliato, alle prime ore del mattino di ieri la commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera alla Manovra che approda oggi in Aula. Ma il calvario non è finito.

Con la Manovra, che approda oggi alla Camera, passano anche la mini-proroga del Superbonus e le nuove norme sulle intercettazioni

La legge di Bilancio dovrà tornare in commissione per alcuni ritocchi (dev’essere rivista la norma che stanzia 450 milioni per i Comuni) poi verrà blindata con il voto di fiducia. Tra le novità approvate last minute la nuova stretta al Reddito di cittadinanza, la revisione del bonus cultura per i 18enni, la mini-proroga del Superbonus, il via libera alla caccia ai cinghiali, l’ok alle regole ad hoc per le intercettazioni degli 007.

Introdotto il reddito alimentare

Viene introdotto il cosiddetto reddito alimentare. Per il sostegno delle persone socialmente più fragili, è prevista in via sperimentale l’erogazione di generi alimentari derivati dall’invenduto della grande distribuzione organizzata (supermercati, ipermercati etc.). Una misura che è un palliativo considerando che, pezzo dopo pezzo, il governo sta smontando il solo sussidio che ha davvero arginato la povertà.

La 18 App viene sostituita da due strumenti, una carta cultura giovani ed una legata al merito scolastico. Per i diciottenni sono previste due nuove card, dunque, cumulabili, che assegnano 500 euro per i consumi culturali, una per coloro che hanno un Isee familiare fino a 35mila euro ed una per gli studenti che si diplomano con il massimo dei voti alle scuole superiori. Cancellata la norma che eliminava le multe per gli esercenti che rifiutavano di utilizzare il Pos sotto i 60 euro.

Resta in vigore il comma dell’articolo relativo all’aumento della soglia del contante da mille a cinquemila euro. Si istituisce inoltre un tavolo tra banche ed imprese per tagliare i costi di utilizzo del Pos nelle transazioni fino a 30 euro per gli esercenti con fatturato fino a 400mila euro. Se non si dovesse arrivare a un’intesa, scatterà un contributo straordinario a carico delle banche pari al 50% degli utili derivanti dalle commissioni e dalle transazioni fino a 30 euro.

Per i condomini arriva la proroga fino al 31 dicembre dei termini per beneficiare del Superbonus al 110%

Stabilizzato il bonus psicologo fino a 1.500 euro. Per i condomini arriva la proroga fino al 31 dicembre dei termini per presentare la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) per poter beneficiare del Superbonus al 110%. Le delibere assembleari che hanno approvato l’esecuzione dei lavori devono risultare approvate entro il 18 novembre, data antecedente l’entrata in vigore del decreto aiuti quater.

La novità: i cinghiali abbattuti in città saranno commestibili

Via libera alle norme che aprono alla possibilità di abbattimenti di fauna selvatica per motivi di sicurezza stradale anche in aree protette e in città. I cinghiali che saranno abbattuti, nell’ambito della misura inserita in manovra sulla caccia in città, saranno sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo saranno destinati al consumo alimentare. I voucher previsti per le attività lavorative occasionali sono estesi anche a discoteche, sale da ballo night-club e strutture simili.

