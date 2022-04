Concerto primo maggio Roma e Taranto: chi sono i cantanti e dove vedere in tv

Concerto primo maggio Roma e Taranto: tanti saranno i cantanti che parteciperanno agli eventi musicali tanti attesi durante l’anno nel giorno della festa dei lavoratori.

Concerto primo maggio Roma e Taranto: chi sono i cantanti

Il Concerto del primo maggio di Roma nel 2022 si terrà in piazza San Giovanni in Laterano. Come conduttori ci saranno l’attrice Ambra Angiolini, il divulgatore scientifico Barbascura X e il comico e conduttore Valerio Lundini. Saliranno sul palco anche Francesca Barra, Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardi Iacona e Stefano Massini.

Ecco invece tutti i cantanti che si esibiranno a Romain ordine alfabetico: Ariete, Angelina Mango, Bandabardò & Cisco, BigMama, Bresh, Caffellatte e Deddy, Carmen Consoli, Claver Gold, Clementino, Coez, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Extraliscio con Luca Barbarossa, Fabrizio Moro, Fasma, Hu, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, L’Orchestraccia, Luché, Mace con Rkomi, Venerus,Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele, Mara Sattei, Marco Mengoni, Max Pezzali, Mecna, Mobrici, Mr. Rain, Ornella Vanoni, Psicologi, Rancore. Rkomi, Rovere, Sincro, Tommaso Paradiso, VV, Willie Peyote.

Mentre, il concerto del primo maggio a Taranto si terrà Parco archeologico delle mura greche e sarà aperto da Diodato. Anche Roy Paci e Michele Riondino saliranno, spesso, sul palco.

I conduttori dell’evento saranno Martina Martorano, Serena Tarabini e Andrea Rivera. La direzione artistica sarà curata da Roy Paci, Michele Riondino e Diodato.

Tra i cantanti è stato annunciata la presenza di Gianni Morandi. Insieme a lui, sul palco saliranno Ermal Meta, Ditonellapiaga, Giovanni Caccamo, Gaia, Calibro 35, The Zen Circus, Giovanni Truppi, Michela Vicario, Eugenio in via di Gioia e i Melancholia, i 99 posse, Med Free Orkestra con Fabrizio Bosso e Chiara Galiazzo, Erica Mou, N.A.I.P, Andrea Pennacchi, Terraross, Cosmo, Francesco Forni, Don Ciccio African Party, Cor Veleno con i Tre allegri ragazzi morti, The Niro e Fabio Celenza.

Tra gli ospiti che saliranno sul palco ci saranno: Luisa Impastato, Cecilia Strada, Raffaele Crocco, Stefania Barca, Mario Pansera, Cristina Mangia, Francesco Gonella, Valentina Petrini, Roberto Lucchini, Riccardo Noury (portavoce di Amnesty International sezione italiana).

Dove vedere in tv i due eventi

Il concertone di Roma sarà trasmesso in diretta tv, come ogni anno, su Rai3 con orario di inizio fissato per le 15:30 fino alle 19:00, per poi riprendere dalle 20:00 a mezzanotte. Sarà possibile anche seguire in streaming su RaiPlay.

Il concertone di Taranto sarà visibile in diretta tv e in streaming sull’emittente locale pugliese Antenna Sud a partire dalle ore 14. Per seguire l’evento in streaming basta collegarsi al sito https://www.antennasud.com/streaming/.