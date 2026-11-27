Dopo la soffertissima vittoria contro la Corea del Sud, l’Italia del tennis torna in campo per la Coppa Davis. Si alza l’asticella, con la sfida contro la Repubblica Ceca, una squadra giovane ma molto pericolosa, con due singolaristi di livello altissimo.

Il coach Filippo Volandri deve scegliere con quali giocatori sfidare i singolaristi cechi, tenendo conto delle difficoltà mostrate nel primo match da Flavio Cobolli. Il primo singolarista potrebbe rimanere lui o essere sostituito da Lorenzo Musetti, facendo diventare in questo caso Matteo Berrettini (più a suo agio su questa superficie rispetto a Luciano Darderi) secondo singolarista.

Quando gioca l’Italia: l’orario della semifinale contro la Repubblica Ceca e chi scenderà in campo

Il match dell’Italia a Bologna inizierà alle 16 di oggi, venerdì 27 novembre. La prima sfida sarà quella tra i numeri due delle nazionali e a seguire ci sarà la sfida tra i migliori singolaristi delle rispettive squadre. In caso di pareggio, si andrà al doppio decisivo. Si inizia alle 16 e tutti gli altri match si disputeranno a seguire.

L’Italia deve ancora definire i giocatori che scenderanno in campo per le tre sfide, così come la Repubblica Ceca. Se venissero confermate le scelte dei quarti di finale, il secondo singolarista sarebbe Musetti per l’Italia e Tomas Machac per i cechi. Ma Machac potrebbe essere sostituito da Jakub Mensik, numero 15 Atp.

Il primo singolarista italiano al momento è Flavio Cobolli, ma come detto Volandri potrebbe cambiare i suoi piani puntando su Berrettini come secondo e Musetti come primo. La Repubblica Ceca dovrebbe invece schierare il numero 14 al mondo, Jiri Lehecka, reduce da una convincente vittoria contro il canadese Felix Auger-Aliassime ai quarti. Per il doppio, poi, l’Italia ha schierato nel primo match Berrettini e Andrea Vavassori, mentre i cechi puntano su Pavlasek e Rikl.

Dove vedere la semifinale di Coppa Davis in tv in chiaro

La sfida tra Italia e Repubblica Ceca, prima semifinale della Coppa Davis 2026, inizierà alle 16 e verrà trasmessa in tv in chiaro sia da Supertennis che da Rai 1. Il match verrà trasmesso anche in streaming su RaiPlay, supertennis.tv e SuperTennis+. Supertennis trasmetterà in diretta anche la seconda semifinale di Coppa Davis, quella che si giocherà sabato 28 novembre, a partire dalle 12, e che vedrà di fronte la Spagna di Carlos Alcaraz e la Gran Bretagna.