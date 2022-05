Don Matteo 14, ci sarà? Quando inizia e il cast della prossima edizione

Don Matteo 14, ci sarà: mentre la tredicesima edizione si avvia verso la conclusione, iniziano a circolari le voci già di una prossima stagione per la fiction targata Rai. La media degli ascolti dei primi episodi della tredicesima stagione è di 5,9 milioni di telespettatori (share del 26,4%).

Don Matteo 14, ci sarà? Quando inizia

La tredicesima edizione di don Matteo si chiude ed abbassa il sipario con l’ultimo episodio dal titolo “Dimenticando Matteo”. L’ultima stagione della fiction Rai più amata di sempre si chiuderà con il decimo e ultimo episodio giovedì 26 maggio alle 21.25 su Rai 1 e RaiPlay.

Ad aprile 2022 Mario Ruggeri e Umberto Gioli, a capo della sceneggiatura, hanno rivelato al settimanale Oggi: “Per scrivere la 14° stagione aspettiamo gli ascolti della prima puntata senza Terence Hill“. Dunque, gli ascolti buoni della tredicesima stagione hanno automaticamente confermato una prossima edizione che presto vedrà il suo sviluppo. Visti i tempi, dovrebbe andare in onda nel 2023 o al massimo nei primi mesi del 2024, quindi a due anni di distanza come accade di solito per la fiction.

Il cast della prossima edizione

Il cast della prossima edizione dovrebbe essere confermato in blocco e dunque ecco che rivedremo probabilmente Raoul Bova, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta, Francesco Scali, Pamela Villoresi, Emma Valenti, Mattia Teruzzi, Giorgia Agata, Aurora Menenti, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli, Francesco Castiglione.

Come sorprese, nella prossima edizione della fiction, potrebbe esserci anche un cameo dell’amato Terence Hill nei panni di don Matteo.