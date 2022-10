Emigratis – La resa dei conti, puntata del 12 ottobre: anticipazioni, ospiti e cachet dei due comici

Emigratis – La resa dei conti: il programma con i due comici Pio e Amedeo arrivano con un’altra puntata del loro irriverente programma. L’appuntamento è sempre su Canale 5 in prima serata con tanti ospiti protagonisti e presi di mira.

Emigratis – La resa dei conti, puntata del 12 ottobre: anticipazioni ed ospiti

Emigratis – la resa dei conti: è tornato in tv il programma di Pio e Amedeo. La prima puntata è andata in onda in prima serata su canale 5 mercoledì 28 settembre 2022. I due comici vestiranno i panni di nuovi personaggi: Bufalone e Messicano. La terza puntata è in programma mercoledì 12 ottobre 2022 sempre su canale 5 in prima serata: dalle ore 21.45 fino alle 00.40 circa.

Per questa puntata le città protagoniste saranno Miami e Los Angeles. Tra gli ospiti della serata sono previsti: Matteo Berrettini, Gianluca Vacchi, Fabio Fognini, Kun Aguero, Marco Mazzoli, Jospeh Capriati, Andrea Damante, Martin Garrix, Carl Cox, Daniele Scardina e gli attori di Beautiful: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) e John McCook (Eric Forrester).

Il cachet dei due comici

Il successo dei due comici negli ultimi anni è stato importante. Divisi tra cinema e televisione hanno arricchito di molto il loro curriculum così come i loro conti correnti. Riguardo il programma di Emigratis, giunto alla quarta stagione, si vocifera che i due attori pugliesi potrebbero guadagnare per ogni puntata del programma sui 50.000 euro.

Quanto dura il programma di Pio e Amedeo

Il duo comico Pio e Amedeo nel corso della nuova edizione saranno in Francia, Regno Unito, negli Stati Uniti, in Brasile e a Dubai. In particolare, tra le città protagoniste vi sono: Las Vegas, Londra, Los Angeles, Miami e Parigi. La quarta stagione del programma è composta in totale da quattro puntate che andranno in onda ogni mercoledì sera.

Leggi anche: Angela Lansbury, chi era: vita privata, marito, figli, film dell’attrice morta a 96 anni