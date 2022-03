Enrico Melozzi: età, vita privata, fidanzata, moglie, Maneskin e Sanremo del compositore

Chi è Enrico Melozzi, il compositore e direttore d’orchestra che ha diretto i Maneskin al Festival di Sanremo 2021.

Enrico Melozzi: biografia, età e formazione musicale

Enrico Melozzi, in arte Melox, è nato a Teramo il 22 giugno del 1977 e ha 44 anni. Il compositore, violoncellista, direttore d’orchestra e produttore discografico italiano ha cominciato a studiare pianoforte all’età di 8 anni, per poi decidere di dedicarsi al canto lirico. Successivamente, dopo essersi diplomato in violoncello, è diventato assistente di Michael Riessler nel 1999 e ha avuto la possibilità di lavorare con importanti musicisti come Sabine Beyer, Paolo Fresu e Simon Stockhausen.

Nel 2002, Melozzi si è trasferito a Roma e ha debuttato come direttore d’orchestra con l’opera Oliver Twist all’Auditorium Parco della Musica.

Nel corso della sua carriera, ha composto numerose colonne sonore per lungometraggi, cortometraggi e spettacoli teatrali.

Maneskin e direttore d’orchestra a Sanremo 2021 e 2022

In qualità di direttore d’orchestra, Enrico Melozzi ha partecipato a numerose edizioni del Festival di Sanremo. Nel 2021, ad esempio, ha diretto il gruppo rock Maneskin che ha vinto la kermesse musicale con il brano Zitti e Buoni.

A febbraio 2022, è stato nuovamente direttore d’orchestra all’Ariston. In questa circostanza, ha accompagnato i Maneskin che si sono esibiti come superospiti della prima serata del festival e ha anche diretto alcuni big in gara come Giusy Ferreri, Highsnob e Hu e Ana Mena.

Chi è Enrico Melozzi? Vita privata, fidanzata, moglie e Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Enrico Melozzi è estremamente riservato e non sono disponibili informazioni per quanto concerne la sua sfera personale. Per questo motivo, non è noto se l’artista sia impegnato o se abbia figli.

Il composito ha un profilo Instagram ufficiale attivo che vanta un seguito di 16 mila followers, sul quale condivide scatti inerenti sostanzialmente alla sua carriera professionale.