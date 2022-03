Gustavo Rodriguez: lavoro, malattia e biografia del padre di Belen

Chi è Gustavo Rodriguez, il padre di Belen che parteciperà a L’Isola dei Famosi in coppia con il figlio Jeremias.

Gustavo Rodriguez: lavoro e biografia del padre di Belen

Gustavo Rodriguez è nato in Argentina nel 1959 ed è sposato con Veronica Cozzani, donna originaria di La Spezia. Nel corso del matrimonio, la coppia ha avuto tre figli: Belen, nata nel 1984; Jeremias, nato nel 1988; e Cecilia, nata nel 1990.

Nel 2000, la famiglia Rodriguez ha lasciato Buenos Aires per trasferirsi in campagna. In questo modo, secondo quanto raccontato dalla giovane Cecilia, il nucleo familiare ha vissuto uno dei periodi più felici di sempre.

Successivamente, il pastore della Chiesa anglicana Gustavo Rodriguez e la moglie si sono trasferiti in Italia per stare accanto ai loro tre figli divenuti famosi nel Paese.

Per quanto riguarda la sua carriera, da giovane ha deciso di prendere i voti e diventare un pastore della Chiesa anglicana in Argentina. L’uomo ha svolto la sua professione fino a quando la figlia Belen non è diventata famosa in Italia. La carriera della primogenita, infatti, va contro i valori e i canoni tipici della Chiesa Anglicana. Al momento, si occupa della sua famiglia e dei nipotini Santiago e Luna Marì e si dedica alla musica, suonando la chitarra e il violino.

A partire dal 21 marzo 2022, Gustavo partecipa alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, in coppia con il figlio Jeremias.

Vita privata e malattia del concorrente de L’Isola dei Famosi

Gustavo Rodriguez, come già accennato, è sposato con Veronica Cozzani ma pare che quanto incontrò la futura moglie fosse fidanzato con un’altra donna. L’amore provato per Veronica, tuttavia, lo spinse a porre fine alla relazione precedente.

La coppia ha tre figli:

Belen Rodriguez : modella, showgirl e presentatrice che ha due figli Santiago, nato dall’amore con Stefano De Martino, e Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese;

: modella, showgirl e presentatrice che ha due figli Santiago, nato dall’amore con Stefano De Martino, e Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese; Jeremias Rodriguez : influencer attualmente fidanzato con Deborah Togni, dopo aver avuto flirt con Rossella Indelicato e Soleil Sorge;

: influencer attualmente fidanzato con Deborah Togni, dopo aver avuto flirt con Rossella Indelicato e Soleil Sorge; Cecilia Rodriguez: modella, influencer ed ex concorrente del GF Vip attualmente fidanzata con Ignazio Moser ed ex di Francesco Monte.

Nel 2018, Gustavo è stato travolto da un pesante crollo nervoso che, determinandone un forte stato di alterazione, lo ha portato a urlare e lanciare oggetti dal balcone di casa. La vicenda reso indispensabile l’intervento della polizia e del 118. In questa circostanza, fu necessario procedere a un ricovero ospedaliero per placare l’ira dell’uomo.