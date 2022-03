Jeremias Rodriguez: fidanzata, età, altezza, Instagram e il rapporto con Soleil

Chi è Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen che partecipa alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi con il padre Gustavo Rodriguez.

Jeremias Rodriguez: biografia, età, altezza e carriera

Jeremias Rodriguez è nato l’11 novembre 1988 a Buenos Aires, ha 33 anni ed è alto 190 centimetri. Il noto influencer e personaggio televisivo, figlio di Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza particolarmente tormentate a causa del suo carattere estremamente deciso e testardo e dei problemi di peso che lo portarono a raggiungere, da ragazzo, i 115 chili.

L’influencer argentino è molto legato alla sua famiglia e, soprattutto, al nipote Santiago, figlio della sorella maggiore Belen. In onore del nipote, ha deciso di tatuarsi il suo nome.

Per quanto riguarda la sua carriera televisiva, in Italia, ha partecipato al Grande Fratello Vip 2 insieme alla sorella minore Cecilia, raggiungendo enorme popolarità. Nel 2019, poi, è stato naufrago de L’Isola dei Famosi, entrando a trasmissione già iniziata a causa di un infortunio. Non riuscendo a conquistare il pubblico, tuttavia, è stato eliminato dopo appena tre puntate del reality.

Nel 2022, torna a far parte dei concorrenti de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, in onda dal 21 marzo, gareggiando in coppia con il padre Gustavo Rodriguez.

Vita privata, fidanzata, Instagram e il rapporto con Soleil

Per quanto riguarda la sua vita privata, Jeremias Rodriguez è fidanzato dall’estate 2020 con Deborah Togni. Precedentemente, ha avuto flirt particolarmente chiacchierati. Dopo una breve relazione con una ristoratrice italiana residente a New York di nome Ilaria, ha avuto una liaison con l’ex gieffina Rossella Intellicato e, poi, con una ragazza di Milano nota come Sara.

A L’Isola dei Famosi del 2019, ha cominciato una frequentazione con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. La relazione, tuttavia, si è conclusa in quanto, come riferito a Novella2000 dall’ex gieffina, i due avevano “stili di vita troppo diversi” ma il ragazzo ha riferito di essere ancora in buoni rapporti con Soleil pur non essendo più una coppia.

Su Instagram, Jeremias vanta un seguito di oltre 614 mila followers con i quali condivide momenti vissuti con la sua famiglia e scatti artistici.