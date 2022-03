Leonardo Pazzagli, che film ha fatto? Altezza, fisico, fidanzata, serie tv dell’attore

Chi è Leonardo Pazzagli, l’attore italiano che interpreta uno dei protagonisti della fiction Mediaset Più forti del destino.

Leonardo Pazzagli, che film ha fatto? Altezza, fisico e serie tv

Leonardo Pazzagli è nato il 5 febbraio 1992 a Lecco, ha 30 anni ed è alto 181 centimetri. La carriera dell’attore nel mondo dello spettacolo è cominciata nel 2010, quando aveva appena 18 anni. In questo periodo, infatti, ottenne alcuni ruoli minori in serie tv come Ho sposato uno sbirro 2 e in Che Dio ci aiuti.

Mentre muoveva i primi passi in ambito televisivo, ha frequentato una scuola di recitazione e si è specializzato riuscendo a ottenere i primi ruoli di maggiore rilievo.

In tv, ha collaborato a numerose fiction di successo come Fedeltà, distribuita dalla piattaforma streaming Netflix a partire dalla giornata del 14 febbraio 2022, oppure Più forti del destino, che ha debuttato su Canale 5 nella serata di mercoledì 9 marzo e in cui recita insieme a Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods.

Vita privata, fidanzata e Instagram dell’attore

Per quanto riguarda la sua vita privata, Leonardo Pazzagli è particolarmente riservato e non si hanno notizie recenti rispetto alla sua vita sentimentale. Le ultime informazioni note a questo proposito risalgono al 2016, quando l’attore ha rilasciato un’intervista al settimanale Elle, rivelando di avere una fidanzata.

Al momento, tuttavia, non è noto se l’artista sia ancora impegnato oppure se la relazione sia giunta al termine.

Pazzagli è particolarmente attivo sui suoi social media. Il suo account Instagram è attualmente seguito da circa 23 mila followers. Sulla piattaforma, pubblica sia scatti relativi alla sua vita professionale che alla sua vita privata.