Mina a Sanremo 2023? La telefonata di Maurizio Costanzo alla cantante

Mina a Sanremo 2023: una proposta e un invito arrivati all’artista da parte di Maurizio Costanzo che sottolinea come la sua presenza sul palco dell’Ariston possa fare bene in questo periodo storico complicato.

Mina a Sanremo 2023?

Nelle ultime ore, una notizia clamorosa sta facendo il giro del web. La possibile presenza di Mina al Festival di Sanremo 2023 condotto sempre da Amadeus.

Più che una notizia, è una voce e una proposta lanciata da Maurizio Costanzo, dalle colonne della sua rubrica su Libero “Buona tv a tutti”. Così il conduttore e giornalista ha dichiarato: “Mina potrebbe fare uno sforzo per esserci”.

La telefonata di Maurizio Costanzo alla cantante

Dunque, Maurizio Costanzo ha lanciato la ‘bomba’ e l’invito. Chi sa che Mina non possa almeno prendere in considerazione la proposta. Ecco quali sono state le parole in dettaglio del conduttore: “Si riparla anche di Sanremo. Può sembrare presto, ma in un momento di guerra in Ucraina, di un futuro che ci appare incerto, Sanremo diventa un appuntamento sicuro. Fa bene, ripeto, Amadeus a parlarne ora e a sognare che Mina sia presente. Forse Mina uno sforzo potrebbe farlo per esserci.”

Infine, c’è spazio anche per i complimenti a Drusilla Foer nel suo nuovo programma su Rai 2: “Canta bene, si presenta in maniera singolare e sono convinto che, con questo Almanacco, può ottenere, via via, risultati interessanti. D’altra parte, è un programma che c’era in passato”.

Leggi anche: Rolling Stones a Milano ci saranno nonostante Mick Jagger è positivo al Covid