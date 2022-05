Quelle brave ragazze su Sky con Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti: quando esce e di cosa si tratta

Quelle brave ragazze: pronto per partire il nuovo programma targato Sky che vede protagoniste tre amiche famose della televisione italiana degli ultimi cinquant’anni.

Quelle brave ragazze su Sky con Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti: quando esce

Arriva su Sky una nuova trasmissione: Quelle brave ragazze. Le protagoniste saranno tre donne conosciute nella televisione italiana: Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti.

Il viaggio televisivo parte giovedì 19 maggio su Sky Uno ma disponibile anche su Now e in on-demand. Le tre donne si sposteranno a bordo di un furgoncino molto speciale – e anche iper riconoscibile: leopardato rosa shocking – guidato dal loro autista tuttofare Alessandro Livi. «Volevo dare un punto di vista diverso: in genere i programmi televisivi sono fatti con donne belle, fresche e giovani. E noi? Siamo fatte fuori? Sapevo che se avessimo fatto un viaggio insieme sarebbe andato bene», racconta Mara Maionchi.

Di cosa si tratta

Lo show, produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine da un’idea di Mara Maionchi, porterà in giro per la Spagna le tre donne. Si tratta di un viaggio on the road tra la cultura e la tradizione delle città spagnole. In realtà, fin dalla partenza le tre donne non sono a conoscenza della destinazione.

Vivranno tante avventure così come delle sfide che dovranno superare: ogni prova dovrà essere immortalata con un selfie. Si va dalla spesa nel mercato per una cena speciale all’incontro con un bizzarro supereroe, dalla conoscenza con una confraternita religiosa a un’esibizione di caliente flamenco, dalla rievocazione di una scena in piena atmosfera Spaghetti Western a un’esperienza olistica. Fino al volo a bordo di una mongolfiera. Al centro del viaggio, da una parte l’amicizia che lega le tre donne e la bellezza della Spagna.