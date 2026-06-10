Estate 2026, boom di viaggi low cost: scopri le mete più cercate dagli italiani, in Italia e in Europa, e i consigli pratici per risparmiare

Se fino a qualche anno fa la vacanza “low cost” era quasi una nicchia per studenti e viaggiatori zaino in spalla, l’estate 2026 segna un cambio di passo netto: oggi viaggiare spendendo il giusto è diventata la priorità di molti italiani. Lo raccontano i dati dei Google Travel Trends 2026, secondo cui le ricerche legate ai viaggi a basso costo sono aumentate in modo esponenziale negli ultimi dodici mesi, superando di gran lunga l’interesse per il turismo di lusso. Allo stesso tempo, report e analisi di settore confermano che si cercano soggiorni più brevi, periodi alternativi all’altissima stagione e combinazioni intelligenti tra mare, città d’arte e benessere.

In questo scenario, capire quali sono le mete più convenienti e come muoversi per risparmiare davvero fa la differenza tra un’estate rinunciata e una vacanza ben riuscita.

Perché il low cost è esploso nel 2026

Secondo i dati diffusi da Google Italia sui Travel Trends 2026, le ricerche relative ai viaggi low cost hanno registrato un balzo impressionante rispetto all’anno precedente, mentre il segmento luxury cresce solo in modo marginale. Non si tratta solo di “caccia all’offerta”, ma di una riorganizzazione totale delle priorità: più esperienze, meno sprechi, più attenzione al rapporto qualità‑prezzo.

Un altro elemento chiave è la durata: gli italiani tendono a spezzare le ferie in più pause brevi, i cosiddetti smart break o city break, piuttosto che concentrare tutto in due settimane ad agosto. Questo permette di intercettare tariffe migliori sui voli e sugli alloggi, ma anche di sperimentare destinazioni diverse nel corso dell’anno, spesso approfittando dei mesi di “spalla” come giugno e settembre, notoriamente più economici.

Le mete low cost più cercate in Italia

L’Italia resta una delle scelte preferite, soprattutto da chi vuole ridurre l’impatto dei costi di volo e spostarsi in treno o in auto. Le analisi di settore mostrano come le regioni costiere continuino a dominare la domanda, con particolare attenzione a Liguria, Toscana, Puglia e Sicilia.

Tra le mete più richieste per l’estate 2026 spiccano:

Riviera ligure e Cinque Terre: ideali per vacanze brevi, trekking costiero e borghi sul mare, se si è disposti a soggiornare qualche chilometro più all’interno per risparmiare.

Toscana tra mare e borghi: Maremma, Isola d’Elba e Versilia restano tra i grandi classici, spesso abbinati a piccoli centri d’arte dell’entroterra per equilibrare budget e qualità.

Salento e Gargano: confermati tra i luoghi più cercati per mare, cucina locale e prezzi ancora competitivi rispetto ad altre zone del Mediterraneo.

Sicilia tra città e coste: itinerari che alternano località celebri come Taormina e Cefalù a centri storici meno affollati, come Noto o Ragusa, risultano sempre più popolari.

Gli operatori segnalano che molti viaggiatori provano a mantenere lo stesso budget degli anni scorsi, ma modulando le spese: più alloggi alternativi, pasti in osterie e mercati locali, meno ristoranti “iconici” delle zone ultra‑turistiche.

Europa a portata di portafoglio: dove conviene andare

Chi guarda oltre confine trova ancora diverse città europee alla portata di un budget contenuto, soprattutto se prenota con un minimo di anticipo. Il Rapporto City Costs Barometer 2026 evidenzia come in molte destinazioni dell’Europa orientale un weekend di due notti con pasti, trasporti locali e visite riesca a stare sotto i 300 euro a persona.

In base alle analisi di Skyscanner, alcune delle destinazioni più economiche del 2026, con voli andata e ritorno mediamente sotto i 233 euro, sono:

Napoli: regina del risparmio, con tariffe aeree particolarmente competitive e un costo della vita ancora favorevole per chi arriva dal resto d’Italia.

Budapest: termali, cultura e prezzi accessibili rendono la capitale ungherese una delle mete più gettonate per chi vuole unire relax e scoperta.

Atene e isole greche meno turistiche: combinano storia, mare e un costo medio ancora contenuto se ci si allontana dalle località più inflazionate.

Lisbona: continua a essere percepita come una città “giusta” per rapporto qualità‑prezzo, soprattutto nei periodi fuori altissima stagione.

A queste si aggiungono destinazioni emergenti nel Nord Africa e nel Mediterraneo allargato, come alcune zone della Tunisia e del Mar Nero, dove il mare è competitivo e il costo della vita permette un’ampia libertà di movimento anche con budget ridotti.

Viaggi brevi, budget mirato: il nuovo modo di fare vacanza

L’estate 2026 conferma che, più che rinunciare alle vacanze, gli italiani stanno imparando a ridisegnarle: meno ostentazione, più attenzione alle esperienze che contano davvero. Viaggi più brevi, combinazioni intelligenti tra mete famose e luoghi meno scontati, mesi alternativi ad agosto e un uso più strategico degli strumenti di ricerca online stanno cambiando il modo in cui programmiamo le ferie.

In fondo, il vero “lusso low cost” è riuscire a tornare a casa con la sensazione di aver speso bene il proprio tempo e il proprio denaro, indipendentemente dal numero di stelle dell’hotel.