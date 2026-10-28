Dopo il fermo dei giorni scorsi, Youssef Siher, il trentenne ricercatore italiano di origini marocchine, è tornato in libertà. Il giovane era stato fermato nella notte tra venerdì e sabato scorsi, in quanto ritenuto amministratore del canale Telegram “Movimento 17 ottobre”. Nei suoi confronti sono contestate le ipotesi di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, in relazione ai contenuti diffusi attraverso i canali social del movimento.

Il fondatore della pagina “Movimento 17 ottobre” era detenuto nel carcere milanese di San Vittore dal momento del fermo.

A darne notizia è l’ANSA, che cita fonti legali a conoscenza della vicenda. Secondo quanto riferito, la gip di Milano, Tiziana Landoni, avrebbe respinto la richiesta di convalida del fermo e di applicazione della custodia cautelare in carcere avanzata dalla Procura, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal procuratore Marcello Viola e dalla pm Francesca Crupi.