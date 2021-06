Il bollettino del ministero della Salute di oggi, mercoledì 9 giugno 2021, sul coronavirus in Italia con i casi di Covid-19 nelle regioni. I dati della Protezione Civile ci dicono che ieri si sono verificati 1896 casi e 102 morti. I guariti sono stati 17.038. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

9 giugno 2021: il bollettino sul coronavirus in Italia oggi

Nel dettaglio la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

in Abruzzo ci sono 48 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 3498 e il tasso di positività è al 1.37 %; le dosi di vaccino in totale sono 890875 ;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; La Basilicata ha 33 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 895 e il tasso di positività è al 3.96 %; le dosi di vaccino in totale sono 367319 ;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono La Campania ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Friuli Venezia Giulia ci sono nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ %; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ le dosi di vaccino in totale sono; Il Lazio ha 126 nuovi casi e 7 morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono 3834613 ;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono ; in Liguria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono; la Lombardia ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; Nelle Marche ci sono 82 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 2492 e il tasso di positività è al 3.29 %; le dosi di vaccino in totale sono 1012648 ;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al le dosi di vaccino in totale sono ; in Molise ci sono 3 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 472 e il tasso di positività è allo 0.64 %; le dosi di vaccino in totale sono 212041 ;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono; La provincia di Bolzano ha 14 nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a 758 e il tasso di positività è all’ 1.85%; le dosi di vaccino in totale sono 354090 ;

ha nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ le dosi di vaccino in totale sono ; La provincia di Trento ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Puglia ci sono 185 nuovi casi e 8 morti; il totale dei tamponi ammonta a 6996 e il tasso di positività è al 2.64%; le dosi di vaccino in totale sono 2684849 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al le dosi di vaccino in totale sono ; La Sardegna ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo %; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo %; le dosi di vaccino in totale sono; in Sicilia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono in Toscana ci sono 127 nuovi casi e 9 morti; il totale dei tamponi ammonta a 8553 e il tasso di positività è all’ 1.48 %; le dosi di vaccino in totale sono 2382023 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ %; le dosi di vaccino in totale sono ; L’ Umbria ha 21 nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a 1792 e il tasso di positività è all’ 1.17 % ; le dosi di vaccino in totale sono 584407 ;

ha 21 nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ % le dosi di vaccino in totale sono ; in Valle d’Aosta ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; Il Veneto ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono;

Coronavirus Italia oggi, il bollettino di martedì 8 giugno 2021 in Basilicata, Alto Adige e Marche

Sono 33 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 in Basilicata oggi, su un totale di 862 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 59. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.067 (-28). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 43 (-1) di cui nessuno in terapia intensiva.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.585 somministrazioni. Finora sono 239.321 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (43,3 per cento) e 128.212 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (23,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 367.533. I residenti in Basilicata sono 553.254.

Aumentano invece i casi positivi al Covid-19 rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore, lo fa sapere il servizio Sanità della Regione comunicando che sono stati testati 3.004 tamponi: 1.536 nel percorso nuove diagnosi (1.024 tamponi molecolari e 512 screening con percorso antigenico) e 1.468 nel percorso guariti. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 82 di cui 25 rilevati nella provincia di Macerata dove i contagi da inizio emergenza salgono a 21.249, otto ad Ancona (32.993), 27 a Pesaro-Urbino (23.343), 12 a Fermo (10.232), otto ad Ascoli Piceno (11.334) e due fuori regione (4.104).

Questi casi comprendono 15 soggetti sintomatici, 25 contatti in setting domestico, 32 contatti stretti di casi positivi, due contatti in setting lavorativo, tre contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione, un contatto proveniente da fuori regione, mentre altri quattro casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Tra i 512 test antigenici sono stati registrati otto positivi con un rapporto casi/test pari all’1,6% (ieri era all’1,2%), mentre il rapporto tra contagi e tamponi molecolari si attesta all’8% (ieri era al 3,7%).

Infine nelle ultime 24 ore in Alto Adige sono stati registrati un decesso e 21 nuovi casi covid. Il numero delle vittime dall’inizio della pandemia sale così a 1.179. Sono risultati positivi 14 tamponi pcr su 758 e 7 test antigenici su 3.147. Nei reparti di terapia intensiva restano due pazienti, mentre quelli nei normali reparti ospedalieri sono 12. In quarantena si trovano 943 altoatesini, ovvero per la prima volta dopo molti mesi sotto soglia mille. Il numero dei guariti sale di 28.

9 giugno 2021, i casi di coronavirus in Puglia, Veneto e Toscana

Sono in aumento oggi in Puglia rispetto a ieri i nuovi casi di Covid 19 a fronte di una decrescita dei test. Calano i decessi. Buona la crescita dei nuovi guariti e pertanto prosegue il calo degli attuali positivi e dei ricoverati, questi ultimi in modo lieve. Il bollettino epidemiologico quotidiano è stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.

Su 6.996 test per l’infezione da coronavirus sono stati rilevati 185 casi positivi: 77 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 17 nella provincia Bat, 31 in provincia di Foggia, 20 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 134 su 8.302 test. Sono stati registrati 8 decessi: 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Ieri i morti erano 17. In tutto hanno perso la vita 6.570 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.549.087 test. Sono 228.669 i pazienti guariti mentre ieri erano 227.679 (+990). I casi attualmente positivi sono 16.518 mentre ieri erano 17.331 (-813). I pazienti ricoverati sono 357 mentre ieri erano 372 (-15).

Sono invece 126 i nuovi casi di covid-19 trovati in Veneto nelle ultime 24 ore. A dirlo è il bollettino quotidiano della Regione Veneto. Prosegue il calo dei positivi ad oggi in isolamento (6.327, 180 in meno rispetto a ieri) e dei ricoveri (478, 12 in meno). Sette i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Infine in Toscana ci sono 127 nuovi casi di Coronavirus, su 8.533 tamponi molecolari e 7.345 test antigenici rapidi, nove decessi e 425 guariti. Lo riporta il bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione alla protezione civile nazionale. Il tasso dei positivi raggiunge oggi lo 0,8% in rapporto al totale dei tamponi e il 2,2% in relazione alle nuove diagnosi. Prosegue nell’ultima giornata la tendenza positiva di alleggerimento del carico sugli ospedali. Il totale dei ricoverati nelle aree Covid flette a 341 (-33 rispetto a ieri), di cui 80 in terapia intensiva (quattro in meno). Dall’inizio dell’emergenza sono 242.786 i contagi accertati 230.765 le guarigioni e 6.784 i decessi.

Coronavirus Italia, i casi e i dati di martedì 8 giugno 2021

Ieri invece sono stati 102 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (il giorno prima erano stati 65). I positivi sono stati 1.896, in lieve aumento rispetto ai 1.273 del giorno prima, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività al Covid è sceso ieri per la prima volta da diversi mesi solo la soglia dell’1%: secondo quanto emerge dai dati del ministero della Salute, era allo 0,8% (il giorno prima era dell’1,5%). Sono stati 220.917 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il giorno prima erano stati 84.567.

Mentre è proseguito il calo dei ricoveri, con le terapie intensive che sono 71 in meno (il giorno prima -15) con 17 ingressi del giorno, ai minimi di sempre, e sono scesia 688. Giù anche i ricoveri ordinari, 225 in meno (il giorno prima -53), 4.685 in totale. Il tasso di positività è crollato allo 0,85% (ieri era all’1,5%), il dato più basso dell’anno, simile ai tassi registrati a fine estate (ma all’epoca si contavano solo i tamponi molecolari, il giorno prima anche gli antigenici).

Leggi anche: